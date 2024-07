Carlos Latre desvela lo que le dijo Pablo Motos cuando se enteró de que se iba a Telecinco para ser su rival

Carlos Latre lleva años vinculado a Antena 3 como jurado de Tu cara me suena, cuya final se emite mañana, y también a través de El Hormiguero, donde ha dejado alguna de sus mejores imitaciones de los últimos tiempos, como las de Pedro Sánchez, Almeida o el rey Juan Carlos que tanto gusta al emérito, tal y como el showman ha desvelado a Informalia en una entrevista.

Latre será rival de El Hormiguero a partir de septiembre, cuando estrene Babylon Show, su nuevo programa en el access prime time de Telecinco. El humorista, por lo tanto, será competidor de Pablo Motos, su hasta ahora 'jefe'. Además, también tendrá enfrente a David Broncano, que estrenará en La 1 su nuevo formato tras finiquitar La Resistencia.

"Pablo Motos fue comprensivo", explica Latre a Informalia sobre la reacción del presentador de El Hormiguero cuando se enteró de que se iba a Mediaset. "Sabe que estos trenes pasan y hay que cogerlos, me dijo: 'Me sabe mal porque te queremos mucho, pero adelante. Aquí me tienes para lo que necesites y aquí cabemos todos", desvela el artista, que acaba de cumplir 25 años como profesional y lo va a celebrar con un especial que Movistar Plus+ emite el martes 23 de julio.

Sobre sus nuevos rivales en el access, además de Motos, Latre asegura que hay sitio para Broncano -"hombre, claro"-, pero también para Wyoming, "que es un señor que hace un millón de espectadores cada día. Y para First Dates. Esto solo es televisión".

Aunque en septiembre será presentador de Telecinco, Latre recuerda que "hasta que acabe Tu cara me suena este viernes soy 100% Atresmedia", dice sobre el programa en el que lleva años participando como juez. Con ellos también ha acabado bien. "Nací en Gestmusic con Sardà, Cruz y Mainat... y ahora con Tinet Rubira. Es mi casa. Estoy convencido de que volveremos a hacer muchas cosas", manifiesta.