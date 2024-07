Risto Mejide sale en defensa de Tamara Falcó por su papel en 'Got Talent' para "derribar prejuicios"

En el pasado mes de mayo saltó la noticia de que la marquesa de Griñón había fichado por Mediaset para ocupar la silla que Edurne dejó libre en el elenco del jurado de Got Talent. Tamara Falcó se unía al equipo de jueces formado por Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría. Mucho se habló de si la mujer de Íñigo Onieva cumpliría las expectativas en el formato y surgieron las primeras críticas hacia su papel en el talent de la competencia (ella colabora con Pablo Motos en El Hormiguero). Mejide, el veterano de todo el jurado, saltó en su defensa, diciendo que había "muchos prejuicios sobre ella".

Con su reciente fichaje por otro programa de Telecinco, al ex de Laura Escanes ha explicado en Vertele que Tamara tiene "el mismo derecho y la misma legitimidad que tenía yo la primera vez que me senté en Operación Triunfo a juzgar cantantes". Más aún, considera que el hecho de tener a la hija de Isabel Preysler en la mesa del jurado de Got Talent "es una buena oportunidad para derribar prejuicios".

El presentador, que forma parte del elenco de jueces desde hace siete años, manifiesta que "no hay ni un mago, ni un acróbata, ni un bailarín ahora mismo en la mesa, y sin embargo estamos juzgándolos todos los días. Tamara os va a sorprender a todos, porque me ha sorprendido a mí".

El presentador de Todo es mentira en Cuatro también está ahora inmerso en su nuevo proyecto: Demos: El gran sondeo. El programa recorrerá un análisis sobre los principales temas de actualidad, pero con una novedad: lo hará a través de los testimonios en primera persona de sus protagonistas y de las opiniones de los presentes en el público del plató.

Será el nuevo espacio de actualidad y entretenimiento que Mediaset prepara junto a Fremantle España y Vodevil -la misma productora de Got Talent y que lanzó el propio Mejide tras la desaparición de La Fábrica de la Tele-, y ocupará la franja del prime time de Telecinco.