Tamara Falcó e Iñigo Onieva, de la fe a la ciencia: visitan una clínica de fertilidad en Barcelona

La marquesa de Griñón y su marido acaban de celebrar su primer año de casados y aunque afirman que el balance es inmejorable, hay algo que se les resiste: ampliar la familia. Tamara Falcó ha asegurado que confía en dios y el bebé llegará "si Él quiere", pero estos días ha decidido echarle una mano al Todopoderoso con un poquito de medicina convencional. La mejor, de hecho: una clínica de fertilidad puntera en Barcelona.

La hija de Isabel Preysler e Iñigo Onieva viajaron el pasado jueves a la Ciudad Condal para visitar un centro especializado en fertilidad y reproducción asistida, uno de los más punteros. "Tamara e Íñigo hicieron todo lo posible para evitar ser captados por los periodistas. Intentaron que el viaje fuera de una manera muy discreta para no llamar la atención, pero al final en una clínica entrando y saliendo les ve mucha gente", han dicho en el programa de Sonsoles.

El matrimonio está muy ilusionado con este nuevo paso y confían en los especialistas que les tratan para poder cumplir su sueño de tener un hijo. Hasta ahora, Tamara había recurrido a Fertilitas, una clínica católica que trabaja con el método de la nanotecnología para ayudar a las parejas a ser padres. De firmes convicciones religiosas, este centro no secunda la reproducción asistida y acepta estrictamente como pacientes a parejas heterosexuales casadas por lo civil o por la Iglesia. Su método de trabajo se basa en estudiar el ciclo reproductivo del hombre y la mujer y optimizar resultados con distintas técnicas no invasivas.

"Estamos deseando ser padres"

Tamara se sinceró sobre su deseo de ser madre el pasado mes de mayo: "Estamos deseando ser padres. Estoy siguiendo el programa de fertilitas pero igual no puede ser", confesó en una entrevista para Yo Dona. "Lo asumo con mucha paz", añadía.

No así otras posibilidades de futuro: "Tengo muchos miedos, como que mi matrimonio no funcione o el día que mi madre no esté, porque al fin y al cabo siempre ha sido un apoyo gigante para mí".