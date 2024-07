Las amigas de Tamara Falcó le ponen velas en Santa Bárbara porque no va a misa "por culpa de Íñigo Onieva"

Las amigas de Tamara Falcó están enfadadas con ella porque ya no va a misa: "Es culpa de Íñigo Onieva", aseguran varias fuentes, que además recuerdan que las aludidas "pusieron velas para que no se casase". El cabreo de las amigas de Tamara Falcó es por culpa de su marido. Según Víctor Sandoval, la íntimas de la marquesa se han distanciado de ella porque ya no acude a misa.

La fuente tiene una imagen, la que vimos en el programa Ni que fuéramos: vestida de negro, con gafas de sol y un velo, se expresaba con misterio pero con contundencia: "Te adelanto que las amigas están poniéndole velas a Tamara Falcó en Santa Bárbara". Además, el enigmático personaje ha contactado con otra persona que corrobora su versión: "Soy comunicadora y periodista. Soy @lasalseoentiktok", decía la tiktoker, que cuenta con 144.000 seguidores.

"Las amigas de Falcó están muy preocupadas porque desde hace unos meses Tamara no va a misa, su punto de encuentro. Creen que este distanciamiento es culpa de Íñigo Onieva porque les tiene mucha tirria", decía. Además, ha recordado que "le pusieron velas para que no se produjese la boda y ahora le están poniendo velas en la iglesia para que vuelva a unirse a ellas".