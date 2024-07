Risto Mejide, a un paso de los tribunales por un supuesto delito de odio contra los antivacunas

El Tribunal Supremo estudiará si reabre la causa contra el presentador Risto Mejide y el cómico Miguel Lago, colaborador en su programa Todo es mentira, por un delito de odio contra aquellos que optaron por no vacunarse contra la covid-19.

El enfrentamiento del publicista llegará al Tribunal Supremo, según ha informado este martes The Objective. La Audiencia Provincial de Madrid ha cambiado de criterio y admite que las partes puedan presentar un recurso de casación ante el Supremo, para lo que les ha dado un plazo de 15 días. El Alto Tribunal revisará el fallo de la titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, María Ángeles Velázquez, quien ordenó sentar en el banquillo de los acusados a Mejide y el humorista.

En noviembre de 2022, Risto Mejide, Miguel Lago y Anabel Alonso fueron denunciados por la Asociación Liberum y por el abogado José Luis Mazón por cometer, supuestamente, un presunto delito de odio contra quienes se negaron a vacunarse en tiempos de pandemia. "Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien", dijo el catalán. Y añadió: "Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto".

En un principio, las diligencias habían sido sobreseídas, pero la magistrada María Ángeles Velázquez reabrió el caso en base a la "reiteración de una conducta que por su gravedad, reiteración o entidad discursiva pudiera provocar, directa o indirectamente, sentimientos de odio", tal y como se pudo conocer este mes de enero.

Tanto Risto Mejide como Miguel Lago recurrieron a la apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. La pena por esta clase de delitos es de uno a cuatro años de prisión. Las multa, de 6 a 12 meses.