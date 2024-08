ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO A... Victoria Arnau: "Media España detestaría tenerme al lado porque pongo cuatro alarmas para despertarme"

Victoria Arnau es la encargada de sustituir en verano a Sandra Golpe en Antena 3 Noticias 1, el informativo con más share de la televisión. La periodista, que durante el resto del año trabaja en Espejo público, ha mantenido los excelentes datos de audiencia de su compañera. Ahora, sale de su zona de confort para someterse al test más desenfadado, las ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO de Informalia que solo son aptas para los más valientes de la televisión.

¿Dónde has amanecido esta mañana?

En mi cama, en mi casa de Madrid. Eso sí, con mis cuatro alarmas de rigor antes de levantarme para hacerme a la idea de que hay que ponerse en marcha. Sé que con este asunto media España me entiende y la otra media detestaría tenerme al lado.

¿La última vez que has llorado?

No soy de reprimir mucho el llanto. Lloro de pena, pero también de alegría. Creo que la última vez fue hace unos días, cuando se cumplieron tres años desde que falleció mi padre.

¿La última mentira que has contado?

Un poco más adelante en este cuestionario, en la pregunta: "¿cuándo es la última vez que estuviste desnuda delante de otra persona?"

Además de tu casa y tu coche, ¿qué ha sido la cosa más cara que te has comprado?

No tengo nada valiosísimo, la verdad. Pero en su conjunto, en lo que más he invertido en mi vida ha sido en llenar de libros mi librería.

¿Alguna vez te han pillado saliendo con una persona famosa? ¿Te gustaría ser pillada con alguien?

Nunca me han pillado saliendo con nadie famoso, tampoco me expongo en exceso y la mayoría de las veces me rodeo de mi gente de toda la vida.

¿La última vez que estuviste desnuda delante de otra persona?

Esta mañana, en gimnasio, al que voy religiosamente todos los días sin excepción.

¿Qué es lo que más te disgusta de ti misma?

La cantidad de mensajes que tengo en el móvil sin contestar. Me propongo reducir la lista, contestando al momento. Pero no hay manera y no para de crecer.

¿El último mensaje de móvil que has recibido y qué decía?

Mi hermano mandándome una foto de Sri Lanka, donde está de vacaciones, y diciéndome que me quiere. Somos muy de decir "te quiero" en mi casa.

¿La situación más embarazosa de tu vida?

Este verano estuve hablando 15 minutos en un avión con una persona que me saludó, y a la que pensaba que conocía. Hasta que la amiga que venía conmigo me hizo saber que era un desconocido. Si esa persona está leyendo esto, quiero que sepa que no estoy loca.

Si fueras invisible, ¿qué sería lo primero que harías?

No soy muy cotilla, así que más que ser invisible, pediría otro deseo: el teletransporte. Así podría ir a Alicante a comerme un arroz de mi madre cuando quisiera.

¿Has robado alguna vez?

Algún boli que otro en un apuro en la redacción, que nunca vuelve a su prestador. Que no me odien los compañeros por esto.