Marina Monzón, la presentadora más madrugadora de Antena 3 Noticias, lo deja: "No ha sido fácil tomar la decisión"

Los espectadores más madrugadores de Antena 3 han desayunado durante años con Marina Monzón, la presentadora de Noticias de la Mañana, el primer informativo de la cadena (de 06.00 a 09.00). En los últimos tiempos lo ha conducido con Manu Sánchez, el director de este espacio, pero ya no lo volverá a hacer. La periodista ha decidido abandonar la televisión y emprender una nueva etapa profesional.

"Seguramente las palabras de este post se queden cortas para agradecer tanto y a tantas personas que me llevo en el corazón", arranca Monzón en un post que ha escrito en las redes sociales para decir adiós a sus seguidores. "Aunque no ha sido fácil tomar la decisión, siento que es el momento de empezar una nueva etapa", dice la periodista. "Esta que acaba en Antena 3 ha sido maravillosa", añade. "He aprendido lo que jamás hubiese imaginado y he disfrutado y vivido intensamente cada día de esta profesión tan bonita que ejercemos".

La periodista, que se desvincula a través de una excedencia, según ha confirmado Informalia, ha querido dar las "gracias" a Atresmedia, la que ha sido su casa durante años, y a todos sus compañeros. "He aprendido muchísimo de todos vosotros. De periodismo, de tele y de la vida. No me olvido de ninguno, incluso de aquellos con los que no he trabajado pero que por el pasillo cada día me han regalado una sonrisa. Ojalá volvamos a cruzarnos pronto en el camino".

También ha tenido palabras para los espectadores. "Gracias a todos los que habéis estado al otro lado de la pantalla durante todos estos años. He recibido tantos mensajes bonitos y cariñosos de quienes nos veis cada día, que no tengo palabras", escribe Marina Monzón. "Ahora empiezo una nueva etapa feliz y con mucha ilusión por todo lo que está por llegar", añade la periodista.