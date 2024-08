ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO A... Adela González: "Cuando soy buena, soy muy buena; pero cuando soy mala, soy peor"

Adela González, el flamante fichaje de TVE para presentar Mañaneros como relevo de Jaime Cantizano, responde a las ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO de Informalia. ¿Has robado alguna vez? ¿Cuál ha sido la última mentira que has contado? ¿Cuándo has estado por última vez desnuda delante de alguien? Solo los valientes y los profesionales con sentido del humor se atreven con este test que ya han respondido Ana Rosa Quintana, María Patiño o Beatriz Archidona, entre otras.

¿Dónde has amanecido esta mañana?

En un hotel de Madrid, en la Gran Vía, a 40º.

¿La última vez que has llorado?

Ayer, pero no voy a decir por qué.

¿La última mentira que has contado?

Tengo un hijo de 12 años y a veces no hay que decir todas las verdades. Oculto información en casa (risas).

Además de tu casa y tu coche, ¿qué ha sido la cosa más cara que te has comprado?

Soy de gustos sencillos. Joyas no y ropa cara... tampoco.

¿Alguna vez te han pillado saliendo con una persona famosa? ¿Te gustaría ser pillada con alguien?

No, tengo un marido maravilloso.

¿La última vez que estuviste desnuda delante de otra persona?

Ayer, en mi casa.

¿Qué es lo que más te disgusta de ti misma?

Cuando soy buena, soy muy buena; pero cuando soy mala, soy peor. El pronto que tengo...

¿El último mensaje de móvil que has recibido y qué decía?

De mi marido, hace nada, para preguntarme qué tal el trabajo.

¿La situación más embarazosa de tu vida?

He tenido muchos momentos 'tierra trágame' en directo, pero creo que lo he salvado.

Si fueras invisible, ¿qué sería lo primero que harías?

¿Puedo cambiarlo por el teletransporte? (Risas). Si fuese invisible, me gustaría ver a mi hijo en el colegio.

¿Has robado alguna vez?

El otro día robé una gominola. Fui a comprar chucherías y había una nueva, la quise probar y me la comí. Estaba buena y cogí más. Por robar una gominola no me van a llevar a la cárcel, ¿no?