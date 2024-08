Jorge Javier araña algunas décimas, pero su 'Diario' sigue instalado en el temido unidígito por cuarta semana

Jorge Javier Vázquez acaba de empezar su cuarta semana en las sobremesas de Telecinco y continúa instalado en el temido unidígito. La audiencia de su Diario sigue muy lejos de la doble cifra a la que aspira Telecinco y se sitúa unos cuatro puntos por debajo de Sueños de libertad, la serie de Antena 3 que lidera la franja.

El diario de Jorge comenzó el 29 de julio con un 9,4%, su mejor marca hasta el momento. Las dos primeras semanas, el programa tuvo que enfrentarse a la dura competencia de los Juegos Olímpicos y sufrió bastante. La semana pasada, ya sin competición, la parrilla volvió a la normalidad y el programa tuvo altibajos. El lunes apenas registró un 7,7% y el martes cayó hasta el preocupante 6,8%. Mejor le fue el miércoles (7,6%) y el viernes (8,4%).

Este lunes, El diario de Jorge firma un 8,5%, su dato más alto desde el día del estreno con una entrega titulada 'Los chicos sí lloran'. Una mejoría que, sin embargo, no es suficiente si tenemos en cuenta que el programa sigue muy lejos del listón del 10%. Además, Vázquez no puede con Sueños de libertad, la serie que domina la sobremesa en Antena 3 (12,1% este lunes). El dato de El Diario también es peor que TardeAR, que ayer firma un 10,8%.

Será importante ver la evolución durante los próximos días para observar su comportamiento en las dos últimas semanas del verano, antes de que la programación (y los espectadores) vuelvan a sus hábitos normales a comienzos de septiembre.

Consciente del batacazo, Jorge Javier no se ha escondido y ha hablado recientemente de las malas audiencias de El Diario y de las excusas que pone para justificarlas. "Ya he pensado que si el lunes no subimos de audiencia le diré que se debe a que es verano, y que hasta el 2 de septiembre el consumo no se estabiliza y hasta entonces mejor no hablar porque patatas. A ver si cuela", dijo en su blog hace solo unos días.

Independientemente del futuro que tenga El diario de Jorge en Telecinco, el presentador tiene asegurada su permanencia en Mediaset, puesto que acaba de renovar su contrato hasta 2027. En septiembre, además, presentará Gran Hermano y también se hará cargo de Hay una cosa que te quiero decir.