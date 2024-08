Jorge Javier Vázquez rompe a llorar en directo en 'El diario de Jorge': "Hay mucha incomprensión"

Jorge Javier Vázquez no ha podido contener las lágrimas este lunes al escuchar los relatos de sus invitados al programa El diario de Jorge, el espacio donde sus participantes cuentan historias personales, muchas de ellas marcadas por episodios de superación.

Todo ha empezado cuando Sari, una superviviente de cáncer, ha explicado cómo su hijo pequeño le dio las fuerzas suficientes para enfrentar la enfermedad. Los médicos le habían dado dos meses de vida, pero ella desafió las probabilidades y se puso a escribir cuentos para su hijo. La sorpresa ha llegado cuando su marido ha accedido al plató para compartir con toda España la admiración que siente por ella. Un gesto que ha ablandado el corazón del presentador. Sin embargo, quedaba emoción para rato.

El espacio de las tardes de Telecinco ha recibido, después, a otro invitado con el que Jorge Javier ha empatizado de tal forma que ha roto a llorar. Se trataba de Astra, una mujer trans que durante su transición de género ha contado con el apoyo de su padre.

"Me encanta ser la persona a la que llamas cuando tienes un problema", ha expresado su progenitor, lo que ha llevado al presentador a mencionar a su propia familia: "Esta relación nos la han robado a muchos", ha opinado, secándose las lágrimas de los ojos. Y es que, según el catalán, esta relación tan sana y sincera es algo a lo que bastantes personas, incluido él, no han podido tener acceso en su vida.

"No poder tener esa relación tan sincera con nuestros padres, mi madre ahora sí... Es una suerte lo que tienes. Y toda la gente joven y estas generaciones valoradlo: no siempre ha sido así ni tan fácil. Contar con el apoyo de tu padre es algo muy importante", ha apuntado.

"Decirle a tu hija que transicionas con ella es la frase más bonita que hemos tenido en el programa. Tener un padre como el tuyo es una gran suerte porque colabora en el proceso y lucha por aprender en el mismo. Dentro de nuestro colectivo hay ejemplos que dan miedo y son muy duros. Hay rechazo e incomprensión, eso tira para atrás y da mucha inseguridad", ha expresado antes de romper a reír: "Hoy estoy muy llorón".

La infancia de Jorge Javier, un niño incomprendido

El presentador ha contado en alguna ocasión que la relación con su madre ha mejorado con el paso de los años. Cuando era un niño, ella no le comprendía del todo. "De pequeño tuve una época en la que me maquillaba. Me encerraba en el diminuto lavabo que teníamos en San Roque y me ponía colorete y sombra de ojos. Hasta que un día mi madre se dio cuenta y me montó un poco de pollo", contó en su blog Lecturas.

Afortunadamente, las cosas mejoraron. Lo contó el propio Jorge Javier: "Mi madre me ha recomendado cómo pintarme las ojeras en el teatro o cómo sacarle más partido a los potingues. Mi hermana Ana ha ido a su casa y ha vuelto con un neceser con varios lápices de ojos. Antes mi madre me reñía por pintarme y ahora pretende hacerme un tutorial. Viva la Mari que me parió".