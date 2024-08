Jorge Javier atiza a Juan Carlos I: "Pensaba que Letizia se iba a cargar la Corona y resulta que va a conseguir que perviva"

Entre programa y programa de El Diario, Jorge Javier Vázquez saca tiempo para otros menesteres. "He vuelto a ver unos documentales que hay en Maxi sobre los reyes eméritos. Salvar al rey y Sofía, a royal life. Me encantaron en su momento y los disfruto todavía más en este segundo visionado", señala el presentador de Telecinco.

Y, a continuación, muestra su contundente opinión acerca de la figura del rey emérito, sobre el que ya sabíamos que no sentía especial simpatía: "No consigo empatizar en ningún momento con Juan Carlos I. No me apena que viva en Abu Dabi alejado de su familia y de su país. No me importa que tuviera las amantes que le vinieran en gana. Lo que no consigo entender es cómo llegó a creerse que el país era suyo", se pregunta este miércoles en su blog semanal de Lecturas.

Y lamenta: "Tanto que usó y abusó de cualquier medida que estuviera a su alcance para disfrutar de una vida en la que tenía poca cabida la responsabilidad, el decoro y el compromiso". Y sentencia: "Y lo peor es que no hay un atisbo de arrepentimiento en su conducta porque ha perdido cualquier conexión con un país que en otro tiempo más que respetarle, le veneraba".

Para la emérita, a quien respeta, también tiene unas palabras: "Doña Sofía es la gran tapada de la institución, el gran enigma". Y sigue con la reina: "Tras ver los documentales pienso que Letizia ha sabido leer que ella y su marido son reyes en tránsito. Que el verdadero futuro de la monarquía pasa por Leonor. Paradojas de la vida. Juan Carlos I pensaba que Letizia se iba a cargar la Corona y resulta que la Reina va a conseguir que perviva gracias a la labor que está llevando a cabo con su hija mayor".

Las palabras del presentador de Telecinco llegan cuando los reyes y sus hijas se encuentran de vacaciones privadas tras unas semanas marcadas por sus días en Palma y sus viajes a los Juegos Olímpicos de París. El rey, por su parte, viaja este jueves, 15 de agosto, a República Dominicana por compromisos de agenda, motivo por el que se ha aplazado el funeral de su primo Juan Gómez-Acebo, que falleció este lunes, 12 de agosto, a los 54 años por un cáncer. El rey Juan Carlos, por su parte, ha recibido la noticia en Abu Dabi.