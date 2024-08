Jorge Javier Vázquez encadena una excusa con otra para no asumir el fracaso de su 'Diario': "A ver si cuela"

Para nadie es fácil asimilar un fracaso, tampoco para Jorge Javier Vázquez, que hace alrededor de un año ya se enfrentó a los nefastos resultados de audiencia de su efímero Cuentos chinos y la cancelación de este. Tras volver a Telecinco, arrasando con Supervivientes, al presentador le renovaron el contrato hasta 2027 y le dieron El Diario, el nuevo Gran Hermano con anónimos y Hay una cosa que te quiero decir, el programa que ya presentó entre 2012 y 2015. Se convirtió de nuevo en el presentador favorito de una cadena que desde hace un par de años va en picado en audiencias.

Dos semanas después del estreno de El Diario, el de Badalona ha vuelto a hacer balance de las audiencias de su programa. Este martes, el programa anotó un pobre 6,8% de share. Perdió casi un punto respecto al lunes, cuando experimentó una leve subida en su primer día sin la competencia de los Juegos Olímpicos en TVE.

El presentador, este miércoles, ha escrito en su blog de Lecturas: "Con César [su community manager] hablo todos los días de las audiencias. Mínimo media hora. Me dice que a ver qué hacemos con la audiencia. Y yo le contesto con la boca chica que si los Juegos Olímpicos y esas cosas...".

Estas palabras, Jorge las cerró antes de conocer los resultados de este lunes, 12 de agosto, y este martes, día 13. Y añadió: "Ya he pensado que si el lunes no subimos de audiencia le diré que se debe a que es verano, y que hasta el dos de septiembre el consumo no se estabiliza y hasta entonces mejor no hablar porque patatas. A ver si cuela".

El pasado miércoles, también escribió sobre las audiencias de su nuevo programa: "Ante un estreno televisivo me acuerdo mucho de los cien días que se le da a un gobierno que acaba de llegar al poder para poder empezar a valorar sus acciones. Pues lo mismo con un programa de televisión diario que nace con vocación de permanencia. Requiere tiempo para adquirir alma, corazón y vida, que diría el bolero".

Jorge Javier Vázquez llegó a Mediaset en 2003 y desde entonces ha sido el presentador estrella (Sálvame, GH, Supervivientes...). El pasado 25 de julio se anunció su renovación con el grupo. Pero todo cambió hace un año, cuando temió ser despedido coincidiendo con el final de Sálvame. El bache que sufrió en 2023 se acentuó con el fracaso de Cuentos chinos. Sin embargo, todo ha cambiado en los últimos meses, pues la cadena le ha vuelto a convertir en su presentador favorito y le ha encargado los proyectos más importantes.