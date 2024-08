Chábeli Iglesias y Julio José, también vapuleados desde la propia TVE: "Los enchufes no siempre funcionan"

Los Iglesias. Hermanos a la obra se ha convertido en uno de los programas más polémicos de TVE en sus últimos tiempos. A sus nefastos resultados de audiencia se suma la avalancha de críticas que Chábeli Iglesias y Julio José han recibido, pues se destina una gran cantidad de dinero público a reformar casas de famosos ricos. El formato tiene un coste por programa de 244.664,99 euros, alcanzando la cifra de 1.957.319,88 euros por los ocho episodios que tiene esta primera temporada.

Chábeli ha cobrado 28.000 euros por cada entrega, mientras que su hermano ha recibido 13.000 euros por cada programa. Lo que viene a significar que por la temporada completa ella se embolsa 224.000 euros frente a los 104.000 euros de él.

A las críticas que se dan en redes sociales contra TVE por sustentar este programa y contra los hermanos de Tamara Falcó, se suman los comentarios que se han dado desde el propio ente público. Fue la periodista Marta Nebot, durante la entrega de este miércoles de Lazos de sangre dedicada a Ana Belén y Víctor Manuel, la que dijo: "Sus hijos y nietos tienen unas vidas muy bonitas que han conseguido unas carreras profesionales, dentro del mismo oficio que sus padres, pero al margen de ellos. Sin chupar de su nombre, como otros".

Y ahí fue cuando hizo alusión a los hijos de Isabel Preysler y Julio Iglesias: "El asunto pasa porque yo creo que las familias pueden tratar de arropar a las personas, acompañarlas en lo que quieran hacer, siempre y cuando tenga un sentido. Y voy a los Preysler, por ejemplo. Perdonadme".

La periodista exprimió su argumento: "Se ha intentado por activa y por pasiva que presenten cosas en televisión con un éxito, digamos, cuestionable". Jordi González, a quien sus programas en TVE tampoco le funcionan en audiencias, le respondió, dándole la razón: "Bueno, creo que incuestionable".

Y la colaboradora añadió: "Perdonadme, pero yo desde casa he pensado cuando Isabel Preysler ha presentado programas: '¿Por qué le dan programas a esta señora?'. O por qué le dan programas a los hijos de estos señores". Y remató desde el ente público: "Porque tienen los apellidos que tienen y porque alguien cree que el talento se hereda. Y no se hereda. Y los enchufes no siempre funcionan. Porque, chico, si no das, no das".

Desde su estreno el pasado 9 de julio, la audiencia ha ido en picado hasta caer en la última entrega, en la que le reformaron la piscina de Ana Obregón, al 4,9% de share con 269.000 espectadores. Durante estas semanas de emisión, el programa se ha emitido tanto en el prime time como en el late night, en esta última franja por la caída de audiencias. La emisión de la nueva entrega estaba prevista para este martes pasado, en el late night, pero TVE hizo un movimiento y dejó en el aire su emisión. Ahora conocemos que el programa se emitirá el viernes en el late night, uno de los días más complicados de la semana, en una de las franjas con menor consumo, especialmente en una noche de verano.

Así las cosas, la nueva entrega de Los Iglesias. Hermanos a la obra se emitirá este viernes, 9 de agosto, a las 00.00 horas, en plena madrugada. Este viernes, se programa tras la emisión de La gran familia, una comedia romántica norteamericana para toda la familia protagonizada por Drew Barrymore y Adam Sandler.

Beatriz Luengo y Yotuel, Omar Montes, Isabel Preysler y Ana Obregón han protagonizado las cuatro primeras entregas. Los otros famosos que se beneficiarán de las reformas con dinero público son Arantxa Sánchez Vicario, Gloria y Emilio Estefan, Norma Duval y Luis Fonsi, cuyo programa se emite este viernes.