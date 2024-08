Julio Iglesias estrena un yate de siete millones de euros y lo llama 'Chábeli': así es el último capricho del cantante

El artista, que cuenta con un patrimonio de 700 millones de euros, se ha dado un nuevo capricho para disfrutar (más si cabe) de su dorada jubilación. Se trata de un lujoso yate con el que ya ha salido a navegar por las Bahamas, donde tiene una isla privada, y al que ha bautizado con un nombre que no ha dejado indiferente a nadie: Chábeli, como su primera hija con Isabel Preysler.

Según TardeAR, es una embarcación muy parecida a la de Rafa Nadal, un Sunreef Power 80 (lo mejorcito del mercado naviero) que el tenista adquirió el pasado mes de febrero. El de Julio Iglesias ha sido fabricado en Polonia bajo las directrices y los deseos del artista. Es azul y tiene 30 metros de eslora que acogen cinco camarotes, barra de bar y cocina interior, entre otras estancias. Está atracado en la isla privada que posee en Bahamas, donde lleva meses instalado. La propiedad, a 50 minutos en avión desde Miami, cuenta con puerto y helipuerto. Rodeada de arrecifes de coral y grandes extensiones de arena y jungla, se ha convertido en el paraíso particular del intérprete.

Es la propiedad más exclusiva de Julio Iglesias pero no la única. En Punta Cana cuenta con varias urbanizaciones, campos de golf, hoteles y hasta un aeropuerto internacional con su propio avión privado, que adquirió por 35 millones de dólares. Aquí también posee también una impresionante mansión, que compró por 24 millones de dólares, y una casa en Indian Greek (una isla ubicada al norte de Miami) que le costó 15,2 millones de dólares, además de la finca 'Cuatro lunas' en Ojén, Marbella.

Una jubilación dorada

A sus 80 años, que celebró con una pequeña fiesta y sin demasiadas estridencias, Julio Iglesias vive apartado del foco mediático. Su 'desaparición' ha dado pie a numerosos rumores sobre su estado de salud y sus presuntos problemas de movilidad e incluso de memoria, todo desmentido tanto por él como por sus hijos: "Mi padre está estupendo", repite Julio José siempre que le preguntan.

Su regreso a los escenarios todavía no tiene fecha pero el cantante sí trabaja en otros proyectos que pronto verán la luz. El más importante es un biopic sobre su vida que él mismo anunció el pasado mes de febrero: "Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix", explicó el autor de 'Hey'. "Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida", afirmó el artista.