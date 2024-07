Ruth, la hermana pequeña y menos conocida de Julio Iglesias, ya es mayor de edad: Raro, raro, raro

'Papuchi', el entrañable padre médico de Julio Iglesias, que decía aquello de "raro, raro, raro", hubiera cumplido este 26 de julio 109 años. Nacido en el verano de 1915, el abuelo de Enrique Iglesias y Chabeli tuvo dos hijos con Ronna Keith, su segunda mujer. Se casó con ella, 29 años más joven, en 2001. Antes había estado casado con la madre del cantante Julio Iglesias: María del Rosario de la Cueva y Perignat. El ginecólogo falleció el 19 de diciembre de 2005. A comienzos de los años 90, cuando ya tenía 78 años, apareció en su vida la modelo y filóloga americana de 28 años, que estaba en España haciendo turismo. Juntos estuvieron hasta la muerte del padre de Julio Iglesias en el año 2005, después de sufrir un edema pulmonar. Por aquel entonces, ya había nacido uno de los hijos fruto de su amor, Jaime Nathaniel. Además, en ese momento, Ronna estaba embarazada de su otra hija, Ruth, que nació unos meses después y a a que su padre no llegó a conocer. Hoy es toda una mujercita mayor de edad.

Ronna y sus dos hijos viven una vida acomodada en Florida. Tras la muerte de 'papuchi', Ronna decidió mudarse hasta Jacksonville, Florida, junto a su padre y a sus dos hijos. Allí vendió la casa que compartía junto a su marido y decidió alejarse de los medios de comunicación para siempre. Ahora vive una vida tranquila en la lujosa urbanización de Beach Heaven, donde compró una casa por medio millón de euros. Sus hijos, Ruth y Jaime, comparten con su hermano Julio la pasión por la música. Se dice que Ronna lleva una vida de mujer acomodada, jugando a las cartas, afiliada al partido demócrata y disfrutando de toda la fortuna que heredó de su marido.

Ronna tuvo dos hijos con papuchi, Jaime y Ruth

Además, tanto Ruth como Jaime mantienen una buena relación con sus hermanos Julio y Carlos, con quienes se llevan más de sesenta años. Aunque no con sus sobrinos, los hijos de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, a pesar de que viven cerca.

Este 26 de julio la familia Iglesias está de celebración. No solo es el aniversario de la muerte de Papuchi. También llega a su mayoría de edad Ruth, la hermana pequeña de Julio Iglesias, fruto del matrimonio que el doctor Iglesias Puga tuvo con la modelo y filóloga norteamericana Ronna Keitt, y del que también nació otro niño, Jaime Nathaniel. Los hermanos del cantante siempre han llevado una vida alejada del foco mediático, pues su madre ocupó un lugar discreto cuando enviudó y regresó a su país de origen. Sin embargo, en muchas ocasiones alguien del clan ha reconocido que Julio Iglesias ha logrado mantener en el tiempo su relación tanto con Ronna como con sus hermanos a pesar de vivir en ciudades diferentes. Julio José Jr. reconocía: "Mi padre y Miranda sí tienen contacto con Ronna, pero ni mis hermanos ni yo lo tenemos. No me preguntes por qué, porque ni yo mismo sé el motivo", nos explica.

Los hermanos de Julio Iglesias, al menos de pequeños, parecían haber heredado sus mismos intereses artísticos, y mientras que Jaime a los 10 años ya era un virtuoso del piano, Ruth era la que quería dedicarse a la canción. No sabemos si lo ha conseguido, pues su vida es tan discreta que no hay rastro de ella ni en redes sociales, aunque su madre a menudo ha contado cómo a los críos de pequeños les gustaba ir a ver a Julio a sus conciertos.

Secuestrado por ETA

Ruth ha crecido con una madre que se ha desvivido por ella y por su hermano, pero sin el referente de un padre, al que han podido conocer a fondo a través de los recuerdos de Ronna y de las memorias que él mismo escribió, "Voluntad de Hierro", en 2004. De él seguro sabe que siempre destacó por ser un hombre muy abierto y simpático, con fama de mujeriego, y que jamás perdió su sentido del humor a pesar de haber sobrevivido a un terrible episodio en su vida cuando fue secuestrado por ETA en 1982 y estuvo veintiún días en cautiverio. Un año después de aquel calvario, se separó de su mujer, Rosario, la madre de Julio Iglesias. A parir de entonces, "Papuchi" se convertiría en un personaje muy llamativo del mundo del corazón, pues no ocultaba sus romances con chicas a las que les doblaba la edad. Una de ellas fue Begoña, una enfermera a la que le sacaba casi 40 años, pero pronto sus escarceos terminaron porque a los 65 años se enamoró perdidamente de una norteamericana llamada Ronna Keitt, una modelo de 28 años que acababa de terminar los estudios de Filología Hispánica y estaba pasando una temporada en nuestro país para mejorar su español. Ambos se enamoraron y tras una larga relación se casaron en 2001, en una ceremonia secreta. Tuvieron primero un hijo, al que llamaron Jaime Nathaniel, y casi dos años después Ronna se volvió a quedar embarazada.

Su hija, Ruth, nacida el 26 de julio de 2006, no llegó por desgracia a conocer a su padre, que falleció siete meses antes de un edema pulmonar cuando tenía 90 años. Tras la muerte del doctor, Ronna regresó a Florida, donde se instaló junto a sus hijos. Gracias a la fortuna que heredó de su marido pudo sacar adelante a los pequeños y llevar una vida acomodada, pues tiene además una casa en Filadelfia y otra en Peñíscola, donde pasa muchos veranos para que sus hijos no pierdan sus raíces españolas. Quién sabe si es allí donde hoy Ruth está soplando sus 18 velas.