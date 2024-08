La familia 'televisiva' de Almeida: del primo que va a 'First Dates' a la hermana que dio el campanazo en su boda

José Luis Martínez-Almeida es un hombre nuevo desde que el pasado 6 de abril le diera el "sí, quiero" a la mujer de su vida, Teresa Urquijo. La joven, nieta de una prima hermana del rey Juan Carlos, es la mujer que conquistó su corazón y con la que pretende convertirse en padre: "Me gustaría serlo, pronto o tarde", explicó el alcalde de Madrid en una entrevista en televisión. Felices por su nueva etapa también están sus familiares. A dos de ellos les ponemos cara, a una por la sorpresa que dio en su boda y a otro por su intervención en First Dates: Hotel, donde acudió esta semana para encontrar el amor.

Si nos remontamos al día de la boda, hay que recordar que su hermana Magdalena generó un gran revuelo en redes sociales por su espontaneidad y cercanía con los medios de comunicación. En una intervención con El Intermedio (laSexta) dijo, cuando el reportero Isma Juárez no sabía que se trataba de la hermana del novio: "La misa ha sido preciosa. Ha llorado el novio. Nuestros padres están en el cielo y probablemente se ha emocionado pensando en ellos. Era el ojito derecho de mi madre".

CHICAS QUE MONA LA HERMANA DE ALMEIDA pic.twitter.com/IfJM8Q9Ked — almenta ? (@pabloalmenta) April 8, 2024

El reportero se quedó asombrado: "¿Qué son hermanos? ¡Qué estoy hablando con la novia del señor alcalde!". Ella echó a reír: "Yo no soy nadie, la hermana que le quiere mucho". Y apuntó: "Yo me llamo Mayi". Este vídeo, entonces, fue muy comentado en redes sociales hasta convertirse en viral, junto a otros momentos de la boda, como el chotis que bailaron los novios.

Y de Magdalena, Mayi como le gusta que la llamen, pasamos a Juan Antonio, primo hermano del alcalde que ha ido a la nueva versión de First Dates en Telecinco para encontrar el amor. Juan Antonio, de 64 años, es tan importante para el político que incluso el día de su boda llevó las arras. "Por cierto, eres amigo de mi primo", le dijo a Carlos Sobera. "¿Quién es tu primo?", preguntaba el presentador. "Almeida", respondía Juan Antonio. "¿Almeida, el alcalde? Bueno, yo le tengo aprecio, él a mí no sé, no me invitó a su boda". "No te perdiste nada", añadió Juan Antonio. Sobera le preguntó si la boda fue aburrida. "Bueno, en fin...", respondió entre risas. En cuanto a su cita, se entendió con Albina, hasta el punto de que tomaron la decisión de seguir conociéndose.