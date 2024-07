Almeida hace balance de sus primeros meses casado con Teresa Urquijo y confiesa: "La pobre está desesperada..."

Han pasado ya tres meses desde que el alcalde de Madrid y su entonces novia se dieran el "sí, quiero" y todavía siguen en una nube. Al menos, él. Martínez Almeida ha recordado este viernes algunos de los momentos más especiales del pasado 6 de abril y ha confesado cómo se amoldan, tanto él como su joven esposa, Teresa Urquijo, a esta nueva vida de casados: "Está desesperada con mis manías".

Con su habitual sentido del humor, el líder del consistorio madrileño ha asegurado que tiene algunas manías que ponen de los nervios a la inversora: "Yo llego a un sitio a comer y, siempre, por muy colocados que estén los platos, los vuelvo a colocar", ha confesado en La Tarde de la Cadena Cope. "Lo hago en casa y en el Palacio Real, y es un problema. Teresa está desesperada, la pobre".

Almeida reconoce que su mujer "ha sido una valiente" porque "casarse con un personaje público, en la sociedad que tenemos, que no es sencillo", y está no solo agradecido sino cada día más enamorado: "Aprendo mucho de ella". Eso sí, tanto el madrileño como su mujer son conscientes de que el matrimonio ofrece retos y no siempre es fácil mantener el compromiso: "Tienes una relación con alguien que piensas que es para toda la vida, pero tener la certeza de que es así es ilusorio, tienes que ser consciente de que habrá obstáculos, estoy dispuesto a saltarlos para conseguirlo".

Ampliar la familia

Almeida y Urquijo viven todavía en una eterna luna de miel y pronto podrían dar la sorpresa y anunciar la llegada de un nuevo miembro a la familia. Ganas tienen, tal y como él desveló hace pocas semanas: "Me gustaría serlo pronto o tarde, pero a mí me gustaría ser padre y a ella ser madre". Este viernes ha retomado el tema y confesado que tiene pensado hasta el colegio en el que estudiarán sus retoños: "El colegio Retamar de Pozuelo de Alarcón, en el que estudié yo, sería una opción. Mi derecho fundamental es educar a mis hijos de acuerdo a mis convicciones como padre y Teresa como madre", ha dicho.

