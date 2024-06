Almeida 'se mete' a torero para disgusto, o no, de Teresa Urquijo: las imágenes del alcalde con una vaquilla

José Luis Martínez-Almeida (49) es un habitual en la plaza de toros de las Ventas. La última vez que le vimos en el coso madrileño fue el pasado 9 de junio en la corrida de La Beneficencia con los diestros Sebastián Castella y Fernando Adrián mano a mano. En esta ocasión, estuvo separado de su esposa, la veinteañera Teresa Urquijo, pues los compromisos profesionales del alcalde le situaron en el balcón presidencial junto a la infanta Elena.

Este fin de semana, el político del Partido Popular estuvo con el propio Fernando Adrián en campo abierto y compartió en sus redes sociales unas imágenes que se han viralizado. Almeida aparece "toreando" una vaquilla junto al diestro, cada uno a un extremo del capote.

Los vítores de "Olé" de los presentes a esta especie de capea completaron la escena. "Mientras no haya un balón de por medio...", escribe un usuario - en tono divertido - entre las respuestas, haciendo referencia a otras imágenes muy comentadas del alcalde, que en su historial de anécdotas ha estrellado algún que otro balón donde no debía. Almeida también posó con el diestro muy sonriente. No tenemos constancia de si en esta jornada taurina estuvo acompañado por su mujer, con quien el próximo 6 de julio cumple tres meses de casado.

Hace unas semanas, habló de sus deseos de convertirse en padre junto a su enamorada - que está vinculada a los Borbón en cuestión de parentesco, ya que su abuela materna es prima hermana del rey emérito: "Pronto o tarde, me gustaría serlo. Esas cosas ya, que sean cuando tenga que ser. A ella también le gustaría ser madre. Así que esperemos que pueda ser pronto o tarde o en el medio plazo, pero que sea", le confesó a Susanna Griso en Antena 3.