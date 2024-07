Belén Esteban revela cuántos kilos ha engordado desde que trabaja en 'Ni que fuéramos Shhh': "Tengo ansiedad..."

'Ni que fuéramos Shhh', el programa de Fabricantes Studio, cerró su primera temporada este miércoles. En una de sus últimas emisiones, Belén Esteban, una de las colaboradoras estrella del espacio de TEN, ha revelado los kilos que ha engordado desde que comenzó el programa.

"Te cambio un bocadillo por el audio", le ofreció el director del programa a la ex de Jesulín de Ubrique cuando la organización llevó diferentes cajas al plató para corroborar la supuesta infidelidad de David Rodríguez a Anabel Pantoja. Así las cosas, Belén manifestó muy ofendida: "Ni que fuera yo Mortadela y Filemona". "¿Cuántos bocadillos te has comido esta tarde ya?", le volvió a preguntar David. "Medio sándwich de ensaladilla, porque como a la una de la tarde", reconoció la princesa del pueblo.

En ese momento, María Patiño tenía la boca llena y aclaró: "Perdonen. Es que estoy con ansiedad y no paro de comer". Por su parte, Belén reveló que le ocurría algo similar. "Desde que estoy en este programa tengo ansiedad. Lo he dicho. He engordado dos kilos", desveló.

Para la próxima temporada, que volverá a las tardes de TEN y Canal Quickie el próximo mes de septiembre, Ni que fuéramos Shhh promete regresar con nuevos colaboradores, novedades en sus contenidos y cambios en plató.