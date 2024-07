Belén Esteban desvela el episodio con Paolo Vasile que nunca había contado y hace una propuesta a Mediaset

Uno de los capítulos más llamativos de la trayectoria de Belén Esteban en Mediaset tiene que ver con su participación en Gran Hermano VIP en una edición de la que salió ganadora, a pesar de que su paso por la casa de Guadalix estuvo repleta de polémica. Es más, su comportamiento produjo un cisma en Sálvame, entre los compañeros que apoyaban a la colaboradora y los que criticaban todo lo que hacía.

Jordi González, que este lunes visitó Ni que fuéramos Shhh, era el presentador de esa edición de GH VIP y Belén Esteban quiso remarcar el buen trato que dio a sus defensores en plató. "Te tengo que agradecer que siempre has estado conmigo y, sobre todo, te tengo que agradecer lo bien que trataste a mi familia y mis amigas en ese momento tan malo de Gran hermano", contó la 'princesa del pueblo', ahora conocida como 'la patrona'.

"Lo pasé mal en Gran hermano, pero ahora que han pasado los años y la vida va pasando, ojalá haya un Gran hermano VIP y me llamen otra vez. Iría de nuevo, aunque sé que no me van a llamar", anunció Belén, que de esta manera lanzó una propuesta a Mediaset. "No lo pasaría tan mal como en el anterior GH, pero estoy preparada. A ver si me llaman", dijo, sabiendo que muy probablemente no contarán con ella porque 'la cadena de enfrente' ha roto relaciones con todos los colaboradores de Sálvame.

Belén recordó lo mal que lo pasó cuando se enteró de las críticas que había recibido en Sálvame. "A mí me dieron en mi programa... fue una vergüenza", rememoró. "Yo tardé un mes en ir a Mediaset", añadió. "¿Y sabes cómo me recibió Paolo Vasile? De rodillas. Y me dijo: 'Te doy las gracias por el concurso que has dado'. Pero voy a decir otras cosas que me dijo". En ese momento saltó Jordi González: "Ya lo digo yo: por la audiencia que diste". "Hombre, por las cuatro horas que se hacían todos los días mis compañeros", señaló Belén Esteban, porque su concurso alimentó toda la parrilla de Telecinco con contenido para todos los programas.