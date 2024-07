María Patiño hace llorar a Belén Esteban con un rapapolvo épico: "Tus caras me revientan"

Tremendo enfrentamiento han protagonizado este lunes María Patiño y Belén Esteban en Ni que fuéramos Shhh. ¿El motivo? Las informaciones sobre la presunta amante de David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja. La de Paracuellos, íntima de la sobrinísima, ha cuestionado las informaciones del programa y la presentadora ha dado la cara por su equipo con la intensidad que la caracteriza: "Si tú cuestionas, o das argumentos o no los tires por tierra, porque si tú no das argumentos los doy yo".

"A mí las caras cuestionando me fastidian mucho. Esas caras de 'no, no, no' mientras está hablando Javier de Hoyos me revientan. Tienes dos opciones: o callarte o hablar", ha dicho Patiño. "No te equivoques María, no estoy cuestionando a nadie. No voy a dar argumentos, me callo", ha dicho Belén, muy afectada.

La princesa del pueblo se refugiaba tras su teléfono móvil y movía la pierna visiblemente nerviosa mientras el director, David Valldeperas, daba la cara por ella: "No creo que ella esté cuestionando la información de Javi, lo que trata de explicar es que hay una intención de que nos llegue esa información. ¿Es así, Belén?", preguntaba. Ella respondía tajante y con lágrimas en los ojos: "No tengo nada que hablar, Valde. Que no me esté enfocando la cámara porque voy a procurar que no se me caiga una lágrima, ¿vale?", ha dicho tras un silencio incómodo. "No voy a hablar. Como sabéis todo, hablad vosotros".

Maria Patiño vs Belen Esteban.

Belén a punto de llorar.



Estaba claro que la postura imparcial de Belén en el tema de Anabel era imposible de sostener en el tiempo sin que empezase a pasar factura.#NiQueFuéramos22JL pic.twitter.com/vb31IFVinP — alitta (@RcPorta_) July 22, 2024

María ha asegurado que estaba dando la cara por el programa, una afirmación que ha molestado a Belén: "¿Es que yo no doy la cara por mi programa?", ha dicho incrédula. "Lo único que digo es que aquí hay un culpable pero esta chica dice que la traicionó un amigo y es mentira. No lo digo por quitarle culpa a David, pero esta chica y el amigo llaman a Amor Romeira", ha zanjado.