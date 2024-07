Escassi, conquistador incluso con la prensa: detallazo con una reportera que hacía guardia a la puertas de su refugio en Tarifa

Que Álvaro Muñoz Escassi es un conquistador nato es algo más que evidente, sin embargo ha sorprendido -y mucho- el detallazo que ha tenido con unos reporteros en plena tormenta mediática tras conocerse la relación que día a día el ex de María José Suárez afianza con la actriz Hiba Abouk, con la que ha sido pillado tanto en Cádiz como en Madrid. Informalia adelantó, además, la primicia de sus fotos juntos en Túnez.

Así, desplegando la galantería que lo caracteriza, el exjinete ha dejado sin palabras a una reportera de Vamos a ver, que ha explicado este jueves en el programa cómo ayer se encontraba con un compañero cámara a las puertas de la lujosa casa de Tarifa que Álvaro ha alquilado para disfrutar de unos días de relax, cuando éste salió a preocuparse por cómo se encontraban, pues las temperaturas fuera eran muy altas y no había ni una sombra bajo la que resguardarse.

Nuria Chavero, la reportera en cuestión, contaba hoy en el programa: "Aquí, como podéis ver, no hay ni una sola sombra, así que me pegué a la puertecita y cuando terminó el programa ayer de repente noto que se abre la puerta, me giro y me encuentro con Álvaro Muñoz Escassi en bañador. ¿Y por qué sale a hablar con nosotros? Porque estaba preocupado por nuestra deshidratación. Iba en bañador y con unas latas de refresco en la mano. Yo me quedé bastante sorprendida y se lo agradecí, y él nos dijo: 'Bueno, a ver si ahora nos podéis dejar un poco tranquilos y disfrutar del día'", ha contado desde allí mismo la reportera.

La periodista ha seguido narrando: "Y yo fui muy sincera, me salió así, le dije: 'Hombre, Álvaro, yo estoy trabajando y no me puedo ir. A mí lo que me gustaría es estar en mi casa con mi hijo'. Y en ese momento no me dijo nada, se dio la vuelta y se volvió a meter, y al minuto vuelve a aparecer con dos vasos de cristal hasta arriba de hielo y dijo: 'Bueno, pues al menos tomad esto para que el rato que estéis aquí podáis disfrutar de estos refrescos al menos lo más fresquitos posibles'. Yo se lo agradecí, le dije que llevo mucho tiempo en esto, que he hecho muchas guardias de este tipo en la puerta de muchos famosos y debo decir que es la primera vez que alguien tenía ese detalle con nosotros y creo que es justo decirlo y agradecerlo públicamente", contaba Nuria, que ante las preguntas de plató sobre cómo se encontraba Álvaro, detalló: "Le vi en bañador, con todo el torso al descubierto... Yo le vi muy bien físicamente, pero su semblante era serio. Cruzamos palabras educadas, pero estaba serio".

El exjinete está pasando unos días muy agradables en Tarifa en ese casoplón que cuesta más de 600 euros la noche que habría alquilado para pasar las vacaciones con sus hijos Anna Barrachina y Álvaro. Veremos si estos días vuelve a dejarse ver por ahí con Hiba o no, pues ayer Kiko Hernández dio en Ni que fuéramos Shhh una información que podría no haber sentado bien a la actriz, y es que él había contactado con Sandra Madoc, una chica que se dedica a la música -y con 100.000 seguidores en Instagram- para ofrecerle sexo.