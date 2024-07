¿Son actores los participantes de 'First Dates'?: Sobera responde a la eterna pregunta que le siguen haciendo por la calle

Aunque la respuesta parece una obviedad, a Carlos Sobera se lo siguen preguntando a diario por la calle. ¿Son actores los participantes de First Dates? Es la duda de los incrédulos, los que todavía no saben que el mundo está lleno de gente dispuesta a exponerse en televisión sin complejos, incluso a la hora de buscar pareja en el programa más exitoso de Cuatro.

"Esa es la pregunta que más me hacen. Ni Javier Bardem podría hacer un papelón así", dice. Los solteros del programa son "gente de la calle, gente especial, diversa... pero son personas normales que están encantadas de mostrarse como son. Absolutamente trasparentes", explica Sobera en una entrevista con Informalia. "Sería imposible que fueran actores porque habría que mantener la mentira muchísimo tiempo. Y, para empezar, obligaría a fiarse de los actores (risas)".

Sobera explica que al programa acude "gente muy natural, que jamás pensarías que fuera a ir a First Dates: mucha gente mayor, personas viudas o divorciadas". "Y luego hay personas que tienen personalidades muy peculiares y que se muestran sin cortapisas. Y eso se agradece", reconoce el comunicador, pieza clave en Mediaset donde, además de First Dates, se ha hecho cargo de otros programas como Supervivientes.

Convertido en un absoluto pilar de Cuatro desde hace años, la cadena ha dado una vuelta de tuerca a First Dates para crear una versión veraniega, First Dates Hotel, que se estrena esta noche a las 22.50 en Telecinco. Distinto entorno para una fórmula incombustible que en este caso tiene algún aliciente más. "Las citas en First Dates normal empiezan en la barra y acaban en la mesa, no sabemos lo que pasa después. Pero en el Hotel tienes un contexto previo donde los soleteros coinciden en algunos espacios, como la piscina, y después también sabemos lo que pasa tras la cita. Eso marca una diferencia importante", explica Sobera.

El presentador contará con Lidia Torrent, que vuelve al programa, como recepcionista; Adrián Pedraja como barman; Arianna Aragón -hijastra de Sobera- y Rocío de Porres 'Rolita' a cargo de la atención y el servicio a las mesas; y Sergio López, DJ Keko, en la doble función de camarero y DJ.