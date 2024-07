Carlos Sobera: "Nos tocará estar algunos años por detrás de nuestro rival, pero vamos por el camino correcto"

Hace años, antes de First Dates, a Carlos Sobera solo se le conocía por presentar concursos. El exitoso dating show le abrió a otros géneros y públicos -"he rejuvenecido mi target"- y le ha convertido en una pieza clave de Mediaset. Solo él representa la sinergia de las cadenas del grupo, porque es el único que transita de Telecinco a Cuatro y de Cuatro a Telecinco de forma continua y sin despeinarse. Esta noche hace uno de esos caminos para llevar la fórmula del programa de citas al prime time de la cadena principal con el estreno de First Dates Hotel (22.50).



En septiembre, el foco también estará puesto en Sobera de una manera indirecta, porque la batalla del access se recrudecerá con la llegada de Broncano a TVE, su lucha con Pablo Motos (Antena 3) y el estreno del programa de Latre en Telecinco. Todos tendrán enfrente a First Dates, la verdadera resistencia. "El problema lo tienen ellos porque compiten por el mismo público y con la misma oferta".

¿Qué diferencia First Dates Hotel de la versión clásica?

Las citas en First Dates normal empiezan en la barra y acaban en la mesa, no sabemos lo que pasa después. Pero en el Hotel tienes un contexto previo donde los soleteros coinciden en algunos espacios, como la piscina, y después también sabemos lo que pasa tras la cita. Eso marca una diferencia importante.

¿Este giro demuestra que el formato es inagotable?

El formato está muy vivo y el último año ha sido uno de los mejores en audiencia. El programa no cansa porque te permite entrar y salir cuando quieras y es un entretenimiento muy ligero. Además, aunque el concepto siempre sea el mismo, los protagonistas son diferentes.

Los participantes de First Dates son una fuente inagotable. ¿Te siguen sorprendiendo?

Viene gente muy natural, que jamás pensarías que vaya a ir a First Dates -mucha gente mayor, personas viudas, divorciadas...- y luego hay personas que tienen personalidades muy peculiares y que se muestran sin cortapisas. Y eso se agradece.

¿Cuántas veces te preguntan por la calle si son actores?

Esa es la pregunta que más me hacen. Ni Javier Bardem podría hacer un papelón así. Es gente de la calle, gente especial, diversa... pero son personas normales que están encantadas de mostrarse como son. Absolutamente trasparentes. Sería imposible que fueran actores porque habría que mantener la mentira muchísimo tiempo. Y, para empezar, obligaría a fiarse de los actores (risas).

¿Qué te parece que First Dates Hotel se emita en Telecinco?

Bien. Yo hago el viaje de Telecinco a Cuatro continuamente y para mí es lo mismo, es Mediaset. Mantengo que el First Dates normal debe estar en Cuatro, porque es un programa especial para una cadena especial, pero el Hotel se puede abrir a un público y una cadena más generalista, porque la audiencia del programa lo es.

First Dates te permitió hacer cosas diferentes cuando solo se te conocía por presentar concursos. ¿Qué ha supuesto para ti?

First Dates me ha permitido abrirme a otros formatos en la cadena, como los realities: GH, Supervivientes, Volverte a ver... He podido mostrar más registros, crecer profesionalmente y rejuvenecer mi target, porque hay mucha gente joven que se acerca a ver el programa pero no ven otros.

En septiembre vas a tener un nuevo rival, David Broncano. ¿Va a hacer más daño a Pablo Motos o a First Dates?

Pablo Motos lleva 18 años, se ha ganado la confianza y el público no le va a dejar tan fácilmente. Tiene que haber algo muy bueno en la competencia para que la gente se vaya. Sí es verdad que Motos, Broncano o Latre van a hacer más o menos el mismo formato y van a competir por el mismo target y entre ellos la competencia va a ser muy dura. First Dates sigue siendo una oferta distinta con un público que busca algo diferente. Y lo mismo le ocurre a El Intermedio. Indudablemente, todos notaremos la presencia de tanto comensal sentado a la mesa, pero el problema lo tienen ellos porque compiten por el mismo público con la misma oferta.

Llevas muchos años en Mediaset, ¿te han llegado ofertas de otras cadenas?

Estoy muy a gusto en Mediaset, lo reconozco. No sé cuánto me queda de vida laboral, pero estoy plenamente feliz. Me entiendo muy bien con la cadena y eso es muy importante, porque casi todos los problemas suelen venir de conflictos personales. Yo estoy encantado y, además, me ofrecen formatos muy diferentes: me divierto y crezco como profesional. Se me nota en la cara y por eso nadie me hace ofertas.

¿Esa conexión sigue vigente con la nueva dirección de Mediaset?

Sí. Alessandro [Salem] es un tipo excepcional, un hombre educado y cortés que tiene las ideas muy claras sobre el tipo de televisión que quiere hacer. Además, es muy respetuoso con los que trabajamos en la cadena y eso hace que se cree un clima especial. Por otra parte, el equipo de First Dates de Warner también es fantástico, y me pasaba lo mismo con los de Bulldog y ahora con los de Cuarzo [antigua y nueva productora de Supervivientes].

Mediaset vive una crisis de audiencia y toca remar duro. ¿Crees que se va a recuperar pronto?

Eso es de bola de cristal. Lo que sí sé es que el camino que estamos siguiendo es el correcto. Hay que abrirse a todas las productoras y talentos nacionales y, por otra parte, hay que poner en marcha muchos formatos para saber qué es lo que el público demanda. Y hay que mimar los que funcionan para que sigan siendo la columna vertebral. Todo con humildad, cuidado y respeto. La gente tarda mucho en abandonar de forma masiva un programa o cadena y también tarda mucho en regresar. Los tiempos se alargan y puedes estar cuatro años o seis en los que te toque estar detrás de tu competidor, pero lo importante es que las distancias se reduzcan poco a poco aunque sea por unas décimas.

¿Qué pedirías a Mediaset? ¿Te apetece hacer algo nuevo?

No tengo antojos (risas). Hace diez años me moría por hacer un late night que nunca me ofrecieron, pero luego he hecho tantas cosas que he ido satisfaciéndome. Ahora estoy feliz.