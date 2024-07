Arianna Aragón, hijastra de Carlos Sobera y nieta de Fofó, debuta en 'First Dates': "No estoy aquí por enchufe"

Arianna Aragón está rodeada de artistas por todas partes. Es hija de Rody Aragón y, por lo tanto, nieta del mítico Fofó, uno de 'Los payasos de la tele'. Pero si el hecho de pertenecer a una de las sagas más importantes de la televisión fuera poco, Arianna también es hijastra de Carlos Sobera, porque su madre lleva años de relación con el presentador de First Dates. Ahora, además, trabajarán juntos, porque Arianna debuta como camarera en First Dates Hotel, la versión veraniega de este formato que Telecinco estrena esta noche a las 22.50.

¿Qué ha supuesto para ti trabajar en First Dates Hotel?

Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Todos hemos disfrutado mucho en este programa y con las historias que hemos vivido. Además, me ha ayudado a aprender mucho. Llegué muy nerviosa pero he crecido mucho a nivel profesional, desde el punto de vista técnico, y también me ha enseñado a improvisar.

Eres la encargada de tratar con los comensales, gente anónima que no sabes por dónde va a salir...

Ese era mi miedo, no quería quedarme en blanco. Pero al final son conversaciones normales con personas normales y es tan sencillo como empatizar con ellos. He aprendido y me he divertido.

¿Te llegas a olvidar de las cámaras?

Absolutamente, son muchas pero no las ves porque estás focalizada en los comensales.

¿Qué ha supuesto trabajar con Sobera?

Increíble, porque aunque ya le conozco, en el trabajo somos compañeros. Aprendo mucho de él porque es muy generoso y tiene un gran talento. Ojalá ser como él. Sabe improvisar muy bien.

¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado?

Nunca se mete en mi trabajo. Siempre está muy enfocado en que estudie. Pero en casa jamás me ha dicho nada del trabajo, solo que disfrute.

¿No le pides consejo para que te guie cuanto tienes alguna propuesta profesional?

Solo me dice que esté tranquila y que haga lo que sienta. Y es verdad que lo mejor es hacer las cosas disfrutándolas.

¿Pesa venir de una familia de artistas como los Aragón?

Soy muy afortunada por pertenecer a la familia que pertenezco, aunque no he conocido a mi abuelo, pero me llega todo lo que fueron y es maravilloso. Pero sí hay algo de prensión, porque a veces pienso que la gente puede esperar algo concreto de mí. Mi familia también me ha servido para aprender y disfrutar. Supongo que algo llevaré dentro, no lo sé.

Es una familia muy querida...

Sí, me llega todo por la gente y me impresiona mucho.

¿Hacia dónde quieres enfocarte profesionalmente?

Mi objetivo es la interpretación. Con First Dates tuve un momento de crisis, pero la gente me recomendó hacerlo porque hay que trabajar en muchas cosas para coger experiencia y todo suma. Todo lo que me aporte lo voy a hacer.

¿Te han dado algún consejo tus compañeros del staff de First Dates Hotel?

Lidia [Torrent] sí. Creía que me iban a llamar enchufada y lo hablé con Lidia, porque estaba muy asustada. La gente no sabe que he hecho el mismo proceso de selección que todo el mundo, no lo tengo más fácil que otras personas. Me han dicho que no en muchos castings.

¿Tenías miedo de que te acusaran de estar en el programa por enchufe?

Sí, es el ataque fácil, pero he hecho el mismo proceso que todos. Es más, el año pasado, cuando renovaron el staff del programa, hice el casting y no me cogieron.