La cita de dos gays fracasa en 'First Dates' porque uno confiesa ser votante de Vox: "Me explota la cabeza"

El restaurante de amor más famoso de la televisión volvió abrir sus puertas este miércoles, aunque en First Dates no siempre las cenas marchan como se espera. Jordan y Javier acudieron al programa de Mediaset para encontrar alguien con quien compartir su camino y, a pesar de tener gran química y complicidad, no coincidieron en temas políticos.

Jordan (21), que nunca ha estado enamorado, acudió al formato encabezado por Carlos Sobera para saber lo que se siente cuando cupido llama a tu puerta. Con padres de Ecuador y nacido en Valencia, el joven estaba en busca de alguien que le robase su corazón.

En la misma línea, a Javier le "cuesta mucho" enamorarse. Modelo y ayudante de cocina, acudía al formato para encontrar a alguien que no le rompiera su "paz mental". Tuvo una relación con una chica que, finalmente, resultó ser lesbiana; y otra con un chico que no dio buen resultado: "Me puso los cuernos". Así, estaba en busca del amor con alguien que no le "controle" ni tenga "vicios o malos hábitos".

Desde el primer momento, los solteros intercambiaron sonrisas e intereses en común . De hecho, la cita comenzó con Javier hablando sobre el deporte que practica -pole dance-, que le gustaría que se convirtiera en su profesión. Por su parte, Jordan le contaba que se pasa la vida "cansado" ya que trabajaba mucho. Algo que a Javier no le gustaba nada porque él es un tipo mucho más activo.

Sin embargo, el momento clave de la cita llegaba cuando Javier le preguntaba a Jordan por su ideología política porque ,a su juicio, "España se está yendo al garete" y explicó que él votaba a Vox. Jordan, atónito a las palabras de su cita, no podía entender "que un gay vote a Vox": "Me parece un partido súper radical". A lo que Javier le contestaba: "Hay peores partidos" -poniendo como ejemplo el PSOE-.

El soltero estaba convencido de que el partido dirigido por Santiago Abascal podía levantar el país a nivel económico. Algo en lo que Jordan no estaba de acuerdo porque Vox te quita "derechos y Pedro Sánchez no": "La cita estaba yendo súper bien hasta que me ha dicho que vota a Vox. Lo que hemos progresado se va a ir a la mierda porque tú votes a ese partido, no, no", decía.

Sin embargo, la política no ha podido tumbar la química incesante entre ellos y, finalmente, se dejaban llevar con un tímido beso en el reservado. Eso sí, ambos tenían claro que se querían para un rato, pues en la decisión final tomaron caminos por separados: "El hecho de que votes a un partido que me priva de derechos me explota la cabeza y no podría estar con una persona así", lamentó Jordan. Mientras, Javier le respondía: "No ha habido ese feeling".

