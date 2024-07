La prueba mítica que el 'Grand Prix' ha tenido que eliminar por seguridad: esta es la explicación del programa

El Grand Prix regresa este lunes a La 1 después de que la semana pasada fuese cancelado por la celebración de la Eurocopa. La cadena suprimió el programa sin previo aviso y con una hora de retraso sobre el inicio previsto y dejó al público con un tremendo enfado por no poder ver en acción a Cangas de Onís y Olvera, los pueblos que este lunes sí se enfrentarán en las pruebas del programa.

Entre esos juegos no estará uno de los más míticos de la historia del concurso, aunque muchos seguidores lo sigan echando de menos. Se trata de 'La cucaña', una de las pruebas más famosas del Grand Prix cuando se emitía en los años noventa pero que no se vio el año pasado y tampoco en la edición actual.

En 'La cucaña', los miembros de cada equipo debían trepar por un tronco de cinco metros hasta alcanzar uno de los jamones que colgaban de la cima. Solo los más hábiles conseguían alcanzarlos, porque el madero estaba embadurnado de aceite, lo cual hacía que subir hasta lo más alto fuese una tarea muy complicada.

"Las normas ahora marcan que a partir de dos metros necesitas un arnés", explica Carlo Boserman, responsable de EuroTVProducciones (Grupo iZen), la compañía responsable del Grand Prix. "No lo podemos hacer si entra un concursante y luego otro, y otro, y otro... los de seguridad nos dijeron que no se podía".

"La seguridad es lo primero. A mí también me gustaba mucho 'Los aguadores", recuerda Ramón García, consciente de que las cosas no son como antes y la legislación ha cambiado en todos los sentidos. De hecho, la Ley de Protección Animal impide que el Grand Prix pueda usar una vaquilla en el programa. "El mundo ha evolucionado, no podemos tener una vaquilla y nos tenemos que moldear a los tiempos que corren", explica el presentador.