Pilar Vidal acusa a la productora de Ana Rosa Quintana de imponerle un "veto" y celebra por partida "doble" el liderato de Sonsoles Ónega

Acostumbrada a hablar sin tapujos de cualquier asunto, Pilar Vidal lo ha vuelto a hacer. La periodista no solo saca pecho por sus compañeros de Y ahora Sonsoles, además de ensalzar la figura de la presentadora de este formato, sino que muestra de forma abierta su alegría al saber el programa de Ónega en Antena 3 está ganando la batalla por las audiencias frente a su principal rival, TardeAR en Telecinco.

En este sentido, el resultado habla por sí solo: la hija del maestro Ónega ha liderado el 84% de los días por encima de Ana Rosa, cosechando el éxito en la franja vespertina de la parrilla televisiva. Vidal, asegura que estos datos de share le han dado "doble satisfacción" porque ella "nunca ha trabajado" para la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content. Más aún, en una entrevista para El Televisero, confiesa el supuesto veto que la productora de la cadena de Fuencarral le habría impuesto.

"Nunca he entendido muy bien el por qué, pero es verdad que nunca me han propuesto trabajar con ellos y nunca he trabajado con ellos", relata. La comunicadora reconoce que le había llegado un "rumor" que le confirmaba que estaba "vetada" de TardeAR. Así, disfruta por partida doble las victorias de Sonsoles Ónega frente a Ana Rosa: "Ya que no me han querido, ganar es lo máximo. Doble juego, para mí es doble victoria. Ganar a un sitio donde me tienen vetada, pues doble victoria".

Cabe recordar, que Pilar Vidal trabajó en el ya extinto Sálvame durante su última temporada. Con la desaparición del formato, Mediaset pasó el programa de Ana Rosa a la franja e las tardes. Vidal, por su parte, se mudó a Atresmedia justo antes de este cambio.