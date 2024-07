Jordi González, enfadado con Íñigo Onieva después de que su restaurante diese plantón a 'D Corazón': "Es tonto"

Desde que decidiera inaugurar un restaurante junto con Espinosa de los Monteros y 'El Turronero', Íñigo Onieva ha estado en el punto de mira. Sobre todo, por las polémicas que giran alrededor de su negocio, que acumula a diario decenas de bolsas de basura en las puertas, provocando una oleada de quejas entre los vecinos de las calles de la capital. Quejas y críticas que el programa capitaneado por Jordi González, D Corazón quiso comprobar de primera mano. Así, desde el formato de TVE, contactaron con la dirección del restaurante para realizar un reportaje, pactado para grabarse el pasado miércoles, y que nunca llegó a ejecutarse.

En menos de 24 horas, desde la cúpula del restaurante cancelaron la grabación: "Este programa está bastante decepcionado con Íñigo Onieva", afirmaba Anne Igartiburu este sábado en la entrega del programa. El marido de Tamara Falcó y los directivos del restaurante dieron plantón al formato de la entidad pública porque "ya tienen una clientela fiel y no quieren abrir la veda a que se genere más ruido negativo a causa de esta entrevista". Así lo explicaba Clara Rivas, que no entendía la cancelación del reportaje: "Si no tienen miedo de nada y creen que su restaurante es maravilloso, ¿por qué no nos dejan hacer un reportaje?", preguntaba la redactora.

No obstante, quien mostraba su mayor enfado con el marido de la marquesa de Griñón era Jordi González, que estallaba contra la dirección del restaurante: "Quien haya respondido así es tonto, tonta o tonte. Es una malísima respuesta porque da por hecho que los vamos a decepcionar". El presentador, además, lanzaba una clara advertencia: "Pronostico que, antes de medio año, nos van a pedir que vayamos y, entonces, nosotros ya tendremos algo que hacer".

Sobre el hecho de que se negaran a la realización del reportaje "porque tienen una clientela fiel", Alba Carrillo ironizaba: "Al menos ya hay algo fiel en torno a Íñigo Onieva, que es su clientela. Yo con eso me doy con un canto en los dientes". "¿Veis? No hacía falta hacer un reportaje para poneros a parir", expresaba Jordi González, mandando un claro mensaje a los responsables del restaurante de Íñigo Onieva.