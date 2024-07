José Miguel Contreras busca completar su póker en RTVE en 2024 tras estrenar un 'sacacuartos' digital

RTVE Play acaba de lanzar sin pena ni gloria La tirita digital, que se une a otros formatos que Prisa le ha vendido a la Corporación pública. Radio Televisión Española se ha convertido en el principal, por no decir el único cliente relevante de la productora televisiva del Grupo Prisa: La Coproductora. La factoría comandada por José Miguel Contreras, asesor del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, le ha vendido formatos a la Corporación pública por valor de 19,6 millones de euros entre 2020 y 2023.

Solamente en 2024, La Coproductora ha vendido 4 espacios a televisiones nacionales y los cuatro los ha comprado RTVE: la cuarta temporada del espacio de divulgación histórica El condensador de fluzo (que se vio por La 2), el espacio de entrevistas a periodistas En primicia (que también se ha emitido en el segundo canal), That's My Jam! España (que se emitirá en La 1 tras salir rebotado de Movistar Plus) y La tirita digital.

Sin pena ni gloria

El pasado año el gran fracaso de RTVE estuvo relacionado con un formato que batallaba contra la brecha digital, Brigada Tech, que con Luján Argüelles fue retirado del prime time de La 1 tras firmar un paupérrimo 2,8% de share en su estreno. Este espacio tuvo un coste de cuatro millones de euros y se sufragó con dinero de la Unión Europea, que ha repetido jugada al apuntalar económicamente a otro proyecto que se ha emitido en las últimas semanas en la plataforma RTVE Play sin pena ni gloria: La tirita digital.

Este proyecto consta de 50 capítulos de 3 minutos de duración englobados en hasta 8 formatos diferentes: En Internet me llaman..., Que no te líen, Llamada entrante, Palabras mayores, Échame un cable, Tecnoyayos, Internet, ¡qué me has hecho! e Y tú, ¿qué haces? Explica RTVE que La tirita digital está financiado por los Fondos Next Generation EU, forma parte de las acciones de RTVE en el marco de la iniciativa 'Generación D', que es el programa de concienciación dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Gracias a la financiación de los Fondos Europeos Next Generation y al impulso del el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige José Luis Escrivá, "el proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de adquirir las competencias digitales necesarias ante los nuevos retos de la sociedad digital", explica RTVE. Pese a la nula repercusión de este formato o Brigada Tech, RTVE asegura que trabaja en la producción de nuevos programas de radio y televisión dentro de su compromiso por combatir la brecha digital como miembro activo del 'Pacto por la Generación D'.

Contreras como director en la sombra y Siro López como estrella

La divulgadora sexual Noemí Casquet o el periodista deportivo Siro López, conocido como 'el Abuelo de Twitch', son algunas de las voces con las que contó La tirita digital, que ha estado supervisado por José Miguel Contreras. El exCEO de La Sexta está intentando diversificar las acciones audiovisuales de Prisa, que en 2010 desinvirtió en televisión para reducir su monumental deuda al vender Cuatro y gran parte de Digital Plus.

Vuelta a la televisión

En los últimos tiempos, Prisa ha intentado volver al campo televisivo de la mano de LaCoproductora, que trabaja casi en exclusiva para RTVE y para los medios del propio grupo al firmar podcast de la SER como La cena de los idiotés o Sastre y Maldonado, que se explotan en las redes sociales y plataformas gratuitas.

Además, Contreras ha apostado por potenciar El País TV (que ha aumentado su producción propia, ha fichado a Lorena Baeza, ex de La Sexta, y ha vendido el documental Los soldados del tanque 27 a Filmin), la sección audiovisual de la SER (con el nombramiento como director de Vídeo de Carlos Córdoba) y la propia La Coproductora, que ha vendido la serie documental '11M, 4 días de marzo' a Primeran (nueva plataforma de la radiotelevisión pública vasca ETB) y quiere hacerse fuerte en Mediaset.

La Coproductora ha perdido pie en los últimos tiempos en Atresmedia o Movistar Plus+, pero tiene en la recámara una especie de Zapeando que podría estrenarse en Telecinco o Cuatro si Alessandro Salem tiene a bien hacerles hueco.

¿Y una tele propia?

Informalia ya contó hace unas semanas que Prisa busca que el Grupo Secuoya le arrende la licencia de Ten, hoy explotada por el Grupo Mediapro. Secuoya teme que Atresmedia les corte el flujo de encargos si dan cabida televisiva a Prisa (ya que, al igual que Planeta, sería el único gran grupo español que edite periódicos y opere radios y televisiones).

El último año la guerra entre Prisa y Atresmedia es pública y notoria. Especialmente ruidosos fueron los palos de Àngels Barceló contra Carlos Alsina, que el pasado año comenzó su entrevista en la campaña electoral a Pedro Sánchez con un criticado "¿Por qué nos ha mentido usted tanto?".

También fue notoria la viral crítica del número 2 del periódico El País, Jordi Gracia, contra la decisión del Grupo Planeta de entregarle su millonario premio literario a Sonsoles Ónega por su novela 'Los hijos de la criada'.

"Las aberraciones narrativas son continuas. Las inconsecuencias también. Las cabriolas caprichosas se suceden hasta extremos delirantes (. . .) El efecto que deja este último Premio Planeta es desolador: parece un acto de transgresión cultural intrasistémico. Maravilla la capacidad de 'Las hijas de la criada' para desescalar hacia abajo y sin límite en el subsuelo de la novela", escribió Gracia.

El peso pesado de El País lamentó "la sensación de bochorno" que le generó Ónega, que mostró su enfado: "Me duele un poquito y no me cuesta nada confesarlo porque los que trabajamos en los medios de comunicación y tenemos un altavoz tenemos que ser conscientes del efecto de nuestras palabras, y a mí me duele".

La presentadora creyó que la crítica se debía a la guerra entre grupos: "No supe entender o identificar los intereses a los que servía, y en tanto que no pude identificar esos intereses, me desconcertó, a mí me gusta tener las cosas claras y saber quién escribe y por qué".

Bop Pop en la SER también se mofó de la presentadora de Y ahora Sonsoles: "A mí no me interesa nada el Premio Planeta. Pero en el millón de euros, sí estamos interesados, los dos. Como dice mi amigo Javi Durán en Twitter: cuando haces una transferencia entre tus propias cuentas, no te cobran comisión. Han dicho, Sonsoles Ónega, ven que te vamos a dar un plus de productividad. Es el Premio Atresmedia a trabajadora del año, pero resulta increíble que el mundo literario le siga dando bola",

Barceló tampoco se había quedado corta contra Alsina: "Acude ahora el presidente del Gobierno y candidato a la reelección a aquellos platós de televisión y a aquellos estudios de radio desde donde se le ha atacado con soflamas mañaneras con cierta inquina y en algunas ocasiones, faltando a la verdad", señaló.