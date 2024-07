"Como te oiga la reina te va a montar un pollo": Sonsoles Ónega sale en 'defensa' de Letizia en su programa

Amigas desde que coincidieran como periodistas en televisión, Sonsoles Ónega ha hablado de la reina Letizia para Beatriz Cortázar e Informalia: "Yo no soy amiga de una reina sino de la periodista que conocí en CNN y que me ha ayudado cuando la he necesitado". En su programa y justo antes de irse de vacaciones, la presentadora de Antena 3 también ha lanzado, este viernes, un chascarrillo sobre la consorte asturiana.

Ha sido cuando conversaba con el estilista Manuel Zamorano sobre el cambio de imagen que ha llevado a cabo en el programa. Natalia, la mujer a la que ha cambiado el look, ha acudido al plató con unas sandalias con poca altura: "Ella, con lo de la bacteria, cojea mucho y no podía llevar tacones. Pero, ¿cómo elevas tú un look sin ponerle un poquito de tacón? Pensé en una zapatilla de deporte, pero no. Entonces la he convencido".

Mientras, Sonsoles Ónega se ha quedado pensativa hasta que le ha dicho, en tono jocoso: "Como te oiga la reina te va montar un pollo que pa' qué". Y el estilista ha contestado, entre risas: "A ver, que se puede llevar eh".

Hay que recordar que, debido a una fractura en su pie derecho, la reina Letizia tira de zapatillas deportivas desde comienzos de mayo. Este jueves, en los Mariano Cavia, apareció con unas sandalias con poca altura, de tan solo cinco centímetros de tacón y casi 600 euros de valor.

En cuanto a la amistad de la reina con Sonsoles Ónega, la propia periodista ha recordado en su última entrevista para Informalia el momento en el que la consorte la sorprendió, en noviembre, en la firma de su último libro, Las hijas de la criada: "Yo no soy amiga de una reina sino de la periodista que conocí en CNN que me ha ayudado cuando la he necesitado y que siempre está ahí. Es la persona que estaba ese día en la cola. Todo lo demás es cargo y carga. Para mí es la misma amiga y no sólo no ha cambiado sino que ha mejorado".

Hay que recordar que la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía se presentó en un conocido centro comercial del centro de Madrid para sorprender a su amiga cuando le llovieron las críticas por su nueva novela y el Premio Planeta que ganó gracias a ella.