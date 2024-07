Loles León se revuelve contra Sonsoles Ónega por el dardo que le lanza en directo: "¡Te mienten!"

Loles León intervino este martes en directo en el programa Y ahora Sonsoles para promocionar el estreno de la película Padre no hay más que uno 4, que este fin de semana llega a las salas de cine. Protagonizada por Santiago Segura, es la última entrega de una de las franquicias más exitosas de nuestro cine. La actriz habló desde la première durante unos minutos con la presentadora, que se encontraba en plató.

"Mi personaje es una abuela que lo que le gusta es que sus nietos se bauticen, hagan la comunión, se casen... Yo soy de la opinión de que hay que casarse joven, porque es lo que hice yo, y todos lo tienen que hacer… Estoy hablando de Milagros", aclaró Loles León.

Su opinión personal sobre estos asuntos es bien distinta. "Yo no me he casado nunca, a mí no me gustan las bodas. Son un poquito coñazo", dijo la veterana artista. "Los bautizos me gustan más y las comuniones y todo eso también, pero las bodas no", añadió.

Sonsoles le transmitió un comentario que Beatriz Cortázar había hecho en plató. "Dice que en las bodas se liga un montón". "Sabes lo que pasa… lo de ligar tampoco lo llevo muy bien, no me gusta mucho", manifestó Loles, un argumento que fue rebatido desde plató, donde pensaban todo lo contrario sobre ella. "Esa es la fama que tengo, pero mi vida en realidad no es así. El amor viene y se va pero yo me quedo tranquila, me lleno la mesita de noche de silicona y tan pancha", bromeó.

La entrevista terminó con una petición de Sonsoles Ónega. "Nos encanta tenerte, haz el favor de venir a este plató. Me dicen que estamos hartos de invitarte…", comentó la presentadora. En ese momento, Loles saltó y cortó a Sonsoles. "¡No tan hartos eh! ¡Te mienten… te mienten!", dijo la actriz, que explicó que no ha ido porque no para de rodar. "Me encanta que trabajes tanto, pero yo te abro agenda y tú eliges día", le dijo. "Te prometo que iré", comentó Loles. Ónega, por su parte, lamentó que hay invitados que le dicen "sí por la pantalla y luego no vienen, como Bisbal, que me tiene contenta".