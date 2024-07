Joaquín Prat y Patricia Pardo se enganchan en un tenso rifirrafe en directo: "Tú has dicho lo que has querido"

La noticia de José María, un hombre que pesa más de 300 kilos y que ha tenido que ser rescatado por los bomberos después de un año encerrado en casa, ha generado un notable enganchón entre Patricia Pardo y Joaquín Prat en Vamos a ver, el programa que Telecinco emite por las mañanas.

Todo ha comenzado cuando la copresentadora ha hecho un alegato en defensa de la "educación" y la "cultura" para "aprender a comer". "No sabemos comer y no sabemos inculcarles a nuestros hijos hábitos alimenticios saludables", ha manifestado Pardo.

"Esto pasa también por los colegios. Muchos padres sufrimos con el tema de los comedores escolares, que te dicen que tienen una dieta muy equilibrada y luego viene tú hijo y te dice que le han dado de postre unas natillas de chocolate", ha lamentado la periodista. "Esto no es alimentar a nuestros hijos ni una buena alimentación y creo que nuestros hijos no saben comer porque muchas veces los padres no les hemos inculcado esa educación que es pertinente en la infancia".

En ese momento, Joaquín Prat ha intervenido para poner sobre la mesa un asunto importante. "No toda las familias pueden llenarla cesta de la compra con productos frescos", ha planteado. "Eso es a parte", ha apuntado Pardo, que quería que Prat no desviara la atención de su planteamiento. "Pero no vamos a desvirtuar el tema principal por donde quiero ir. Hay gente que no puede, pero una cosa es no poder y otra muy diferente es no querer. No me malinterpretéis".

Joaquín Prat no se ha quedado callado y le ha recordado que él, y el resto de tertulianos que opinaban lo mismo, también tenían derecho a hablar, aunque no coincidieran con ella. "Tú quieres ir por donde quieres y nosotros por donde nosotros queramos. Aquí nadie te malinterpreta y tú has dicho lo que has querido. Solo que decimos que parte del problema tiene que ver con la imposibilidad de las familias por llenar la cesta de productos frescos", ha zanjado.