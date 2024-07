Patricia Pardo reclama una "deuda" de mil euros a Joaquín Prat en directo: "No vuelves a pisar el plató"

La euforia por el triunfo de España en la Eurocopa ha llegado a los platós de televisión este lunes. Ana Terradillos (La mirada crítica), vestida con la camiseta de España, ha cedido el testigo a Patricia Pardo (Vamos a ver) cantando el estribillo de Potra salvaje, la canción del verano y el himno de la selección. Pardo le ha acompañado en el baile y ha excusado a Joaquín Prat, que estaba ausente en el arranque del programa, aunque se ha reincorporado más tarde.

"Hoy podemos y queremos decir con orgullo que somos los reyes de Europa. Tras pasar invictos a la final de la Eurocopa, los jugadores de la Selección vuelven a escribir la historia del fútbol con una emocionante victoria frente a Inglaterra y levantar su cuarta copa", ha dicho Patricia Pardo.

"Hoy no tengo a Joaquín aquí. ¿Sabes por qué lo he mandado a casa?", ha preguntado a Terradillos. "A Joaquín lo he mandado a casa porque me debe 1.000 euros de lo de Kate Middleton [una apuesta de hace unos meses] y porque las dos hemos ganado la porra del 2-1. Le he mandado a casa y le he dicho: no vuelves a pisar el plató hasta que me apoquines lo que me debes".

Cuando Joaquín Prat ha llegado al plató, el programa ha vuelto a tratar la victoria de España en la Eurocopa y Patricia Pardo ha recordado a su compañero que habían hecho una apuesta y que le debe dinero. "Pero no pusimos dinero encima de la mesa...", ha intentado escapar Prat. "Pero como tienes una deuda anterior… yo lo deslizo", le ha recordado Patricia Pardo. "Ya saldaré mi deuda, descuida", ha zanjado el presentador.