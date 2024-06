Patricia Pardo se revuelve contra Joaquín Prat y su propio programa: "Me enfado, sí. Alguien tiene que decirlo"

Meirivone Rocha ha creado una 'familia' con varios muñecos de trapo. Expuso su historia en el estreno de La vida sin filtros y su testimonio casuó un gran revuelo. Este lunes habló para el programa Vamos a ver, donde volvió a explicar un peculiar modo de vida que le hace "feliz", rodeada de esos series irreales que le acompañan en su día a día.

"Si usted es feliz y es feliz intentando transmitir un mensaje positivo con su familia de muñecos de trapo, yo, desde luego, no voy a ser quién la juzgue", explicó Joaquín Prat, que pacientemente escuchó su surrealista testimonio. "Hay otra gente que se dedica a hacer maldades a través de las redes sociales, a transmitir mensajes muy negativos y perniciosos, y no es tu caso", continuó el presentador. "Es su forma de vivir y de buscar la felicidad, y ya está".

Pero Patricia Pardo, que estaba sentada a su lado, tenía algo que decir. La periodista se revolvió y mostró su punto de vista, que iba en dirección opuesta al de su compañero (y su propio programa). "Y ya está, no. Lo siento en el alma, pero yo no pienso lo mismo", espetó. "Yo creo que esta señora, si no tiene ningún desequilibrio mental, que no lo tiene, porque si no no podríamos entrevistarla, encarna algo que es muy peligroso, que es el desprecio a valores fundamentales como el trabajo, el esfuerzo y la perseverancia", manifestó. "Yo como soy madre de tres hijos y sé lo que es levantarse cada mañana, al igual que tú. Lo que pasa es que para mí no todo lo vale. Inventarte que tienes una familia de trapo...", continuó la copresentadora de Vamos a ver.

Joaquín Prat intentó hacer un llamamiento a la calma, pero no tuvo éxito. "Me enfado, sí, Joaquín. Creo que podemos comentar otro tipo de valores y no esto y esta es mi opinión, si no, no me quedo a gusto y creo que alguien lo tiene que decir", expuso la periodista. "Lo siento mucho, ni un minuto de televisión a esta gente", continuó la comunicadora gallega. "Bueno, las quejas a la dirección del programa", resolvió el presentador.