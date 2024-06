Mercedes Milá, indignada con la situación más "injusta" que ha visto en un programa en Telecinco: "Lo digo o reviento"

Mercedes Milá está viviendo el desenlace de Supervivientes con una pasión que recuerda a sus tiempos más vibrantes al frente de Gran Hermano. Si hace unos días apostaba por Marieta como ganadora del reality, cuya final se emite esta noche en Telecinco, ahora ha protestado por la "injusta" expulsión de Gorka, que cayó eliminado el domingo.

"Nunca he contestado vuestros comentarios con otro post. No lo he hecho por respeto a todas opiniones que provocaban mis palabras. Esta vez lo hago también por respeto: creo que sois mayoría los que no entendéis, criticáis y condenáis mi apoyo a Marieta", arranca la comunicadora en un texto que ha colgado en Instagram.

"Ok. Os leo y trato de ponerme en vuestro lugar, pero habiendo visto y disfrutado mucho de Supervivientes 2024, no reconozco algunas cosas que me decís", dice la veterana comunicadora. "Es como si hubiéramos visto dos programas diferentes", se queja. "No pasa nada, admitido queda", añade Milá, que esta noche seguro que está pendiente de la última gala en la que se decidirá el ganador del programa entre Marieta, Torres, Pedro García Aguado y Arkano.

Precisamente, Milá no entiende que Arkano esté en la final de Supervivientes y Gorka haya sido eliminado. "Jamás he vivido una expulsión tan injusta. Le felicito de corazón por sus reacciones hasta la noche de ayer lunes", dice. "Ojalá no le envenenen", comenta.

"Para mí lo incomprensible es que Arkano esté en la final. Si fuera él, al ver la expulsión de Gorka me hubiera ofrecido a irme y que él fuera por justicia el que llegara a la final. Eso no ha pasado nunca antes y ni siquiera sé si lo admitirían en la cadena y en la productora, pero yo en su lugar dormiría mucho más tranquilo si me apeara de la final por el sencillo gesto de hacer memoria de mi concurso y el suyo", analiza. "Supongo que tampoco os gustará esta opinión, pero lo decía o reventaba".