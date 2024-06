Kiko Matamoros habla del plantón de 'Supervivientes' a Ángel Cristo Jr: "Lo han hecho con intención y mala leche"

Kiko Matamoros se motiva especialmente cuando habla de Superviviente en Ni que fuéramos Shhh, pues esta edición ha sido protagonista en la sombra debido a las fuertes acusaciones que ha lanzado contra el programa tras el paso de su hija, Laura Matamoros, por la isla de Honduras. "Sois unos manipuladores, no tenéis un dedo de vergüenza", dijo hace unos días. "Os tengo grabados con la trampa", dijo también, advirtiendo con destapar ciertas conversaciones que ha mantenido con los responsables del formato. Este lunes ha comentado uno de los últimos episodios polémicos del reality de supervivencia, relacionado con Ángel Cristo Jr., aunque en esta ocasión no se ha mostrado crítico con el programa de Telecinco.

El hijo de Bárbara Rey fue convocado para la gala de este domingo pero finalmente se llevó la sorpresa cuando ningún coche de producción pasó a buscarle. En redes sociales, el novio de Ana Herminia señaló: "Parece que no me necesitan. Me han dejado de novio de pueblo, vestido y alborotado".

Matamoros, al respecto, ha comentado en su programa: "Lo han hecho con intención y mala leche, para joderle". Sin embargo y para sorpresa de muchos, Kiko ha comprendido la decisión tomada por el concurso: "Pero entiendo a la organización porque Jorge Javier, en la gala del jueves, le tiraba el anzuelo y no decía ni pío. Se lo guardó para el viernes".

Kiko hace referencia a la nueva entrevista que el hermano de Sofía Cristo concedió en ¡De Viernes!. El programa pertenece a la misma cadena, Telecinco, pero no a la misma productora (Supervivientes es de Cuarzo y el programa de Santi Acosta de Producciones Mandarina). "Fue a la competencia", ha remarcado Kiko, dando a entender que a la organización le molestó que no se mojara en temas importantes en la gala del jueves y sí lo hiciera el viernes. Así las cosas, sostiene: "Le desconvocan porque en el programa no dice nada y en el otro programa se explaya".