Televisión Kiko Matamoros saca los trapos sucios de la organización de 'Supervivientes' y lanza un órdago: "Os tengo grabados con la trampa"

Kiko Matamoros ha vuelto a arremeter con gran dureza contra Supervivientes, un reality al que ha atacado en varias ocasiones por haber guinizado unas supuestas tramas que habrían terminado perjudicando a su hija. En esta ocasión, el colaborador se ha mostrado más duro que nunca contra el formato -"Sois unos manipuladores, no tenéis un dedo de vergüenza"- y ha amenazado con desvelar conversaciones que tiene grabadas con los responsables del formato. "Os tengo grabados con la trampa".

Todo comenzó cuando Javier de Hoyos, que recientemente se ha incorporado a Ni que fuéramos procedente de Socialité, explicó que había hablado con fuentes del programa y le habían insinuado que Supervivientes había protegido a Laura Matamoros. Estas son algunas de las consideraciones que le habían transmitido desde Supervivientes: "¿Y si en realidad lo que ha hecho la organización con Laura es protegerla? ¿Y si Laura Matamoros llegó tocada por su situación personal a Supervivientes? ¿Y si la organización la hubiera protegido eliminando conversaciones que ella tuvo sobre su familia, que de haberse visto en esos vídeos que ella decía que estaban cortados no la hubiesen favorecido tanto?", reveló.

Kiko Matamoros no tardó en reaccionar y lo hizo con toda la fuerza. "Sois unos sinvergüenzas, se lo digo clarito a la organización. Eso se lo podéis vender, como así se lo vendisteis, a mi hija cuando la teníais allí: que lo que estabais haciendo era protegerla. A mí no me lo vendéis. Ni a mí ni al resto de concursantes que han pasado por circunstancias parecidísimas que las de mi hija. Sois unos manipuladores, no tenéis un dedo de vergüenza. No habéis protegido a nadie; habéis utilizado a la gente, sus debilidades, sus posibles enfermedades, sus incapacidades en un momento determinado. Vosotros tenéis una puta responsabilidad; si alguien no está en condiciones psíquicas para ir ahí, no tenéis que llevarlo. Para eso tenéis que pasar unos filtros médicos, los que os exige el Código Ético de la puta cadena esa", arremetió.

"Me parece repugnante. Sois peores de lo que pensaba, mucho peores. Sois unos golfos. Aquí tengo conversaciones con vosotros, cuando estaba mi hija allí, con responsables de primera línea de la productora. Cuando os reclamé lo que estabais haciendo con mi hija, me dijisteis que allí en Honduras no sabíais lo que pasaba aquí. La habéis utilizado de mala manera, como a un monigote, le habéis dictado lo que tenía que decir y luego la machabais aquí, lo azuzabais y engordabais. Evidentemente, habéis editado los vídeos, pero para vuestra conveniencia, no te jode. ¡Que llevo muchos años en esto y conozco muy bien la industria!", enfatizó.

"Sois unos golfos y si queréis me lleváis al juzgado y saco todo lo que tengo, porque me tenéis hasta aquí. Bastante prudente ha sido mi hija. Hay cosas que por pena no le he contado a mi hija, de cómo habéis operado, de lo que la habéis vendido allí para seguir utilizándola como a un monigote. No me aguantáis un asalto. ¡Ni un asalto, que os quede clarito! Hay que ser muy golfo para vender lo contrario de todo lo que habéis hecho. Vosotros no habéis protegido a nadie, solo a quien os ha interesado, a quien representáis, a esos sí los protegéis, a los que os viene bien para seguir lucrándoos luego y crear personaje televisivos que tenéis agarrados con un contrato", prosiguió Kiko Matamoros en un largo alegato que paralizó Ni que fuéramos por unos minutos, mientras sus compañeros guardaban un profundo silencio.

"¿Que no estaba en condiciones de ir? Seguro, después de verla, seguro. Pero hay psicólogos y exámenes médicos que hay que pasar. Y si lo veis aquí, la sacáis de allí, cabrones. Y sobre todo, no sacáis imágenes de ella cuando explota, cuando pierde los papales y está desquiciada. Eso no es protegerla, todo lo contrario. ¡Qué mal entendéis este negocio! ¡O qué bien lo entendéis!", añadió Matamoros. "¿Queréis que le cuente a la gente cómo hacéis? ¿Queréis que os quite el cartoncito para que se vea la trampa?", preguntó.

En ese momento, el colaborador dio un paso más y explicó que tiene conversaciones grabadas con los responsables de Supervivientes y reveló que llegó a hablar con su hija cuando ella estaba en Honduras. "Que sepa la gente que yo he hablado con vosotros, con los responsables, y con mi hija cuando estaba allí. Y que me prometisteis que lo que estabais haciendo se iba a acabar. Aquí lo tengo, archivadito y grabadito. Sois muy listos, pero yo soy más listo que vosotros, habéis ido a dar con una pared maestra. Os tengo grabados con la trampa, y estoy por poner la primera entrega. Hasta aquí, y lo digo en serio. ¿Qué queréis dar a entender? ¡Basura!", arremetió.

Sobre la conversación con Laura, Kiko Matamoros contó que sucedió cuando "ella estaba en un impasse, fuera de concurso, pero a la espera de una decisión". "Yo les llamo a ellos, no se me pasa por la cabeza que pudiera hablar con mi hija. Tengo muchas conversaciones con altísimos responsables de la organización porque yo veo a mi hija en un momento de desestabilización y de descontrol que me preocupa. Ya como espectador me preocuparía, pero como padre mucho más, por eso hago lo que puedo para hacer que eso termine, que no se emitan más imágenes de ese tipo. Se me dice que se la va a cuidar, que era importante tenerla allí, que siguiera en el programa y no me preocupara", contó Matamoros. "Son tan indecentes que hasta el último día ponen el cebo de la otra y le meten a Lorena Morlote para provocar que siga hablando de Makoke", se quejó.