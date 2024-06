Televisión Rosa Benito ha tomado una decisión firme con 'Supervivientes All Stars': no será concursante y explica el motivo

Rosa Benito es, para muchos, la mejor ganadora de Supervivientes y la concursante que encarna el esfuerzo y el crecimiento personal en un programa que consiguió vencer en 2011. Aquel fue "su momento", como recordó ante su entonces marido, Amador Mohedano, pero no lo será Supervivientes All Stars: Rosa Benito no concursará.

Aunque muchos esperaban que se uniese a la lista de concursantes que van a participar en la próxima edición especial del reality, donde se reunirán algunos de los ganadores y concursantes más carismáticos, la madre de Chayo Mohedano no estará finalmente en este programa.

"Me preguntan si voy a volver a vivir esta experiencia", escribe en una publicación de Instagram en la que también ha colgado algunas de sus imágenes más memorables en Honduras. "Desde aquí digo que no. Me he roto el radio, todo va bien, pero ahora toca rehabilitación", añade sobre una lesión de la que ya advirtió hace tiempo. "A los que me quieren y deseaban verme, lo siento. Los que me quieren menos, ¡gracias!", añade la colaboradora que, por lo tanto, no volverá a coincidir con Jorge Javier Vázquez después del reencuentro que protagonizaron hace unos días en De Viernes, tras años de enemistad.

Aunque Rosa Benito no va a estar, Supervivientes All Stars cuenta con un buen puñado de concursantes históricos que forman parte de la trayectoria más brillante de este programa. Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú, Logan Sampedro, Olga Moreno, Lola y Alejandro Nieto ya están confirmados por la cadena para un reality que arrancará en las próximas semanas y que contará con Jorge Javier Vázquez como presentador.