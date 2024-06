Patricia Pardo se niega a responder a Joaquín Prat para no abrir otra bronca: "Prefiero estar callada"

Una influencer argentina se ha hecho viral en redes sociales por denunciar que no ha podido visitar la catedral de Sevilla por su vestimenta. Ataviada con un top que dejaba a la vista todos sus tatuajes, recibió la negativa del personal que vela por la seguridad del templo y que hacen cumplir las normas de decoro de los turistas que desean entrar en él.

Vamos a ver abordó este asunto en su mesa de actualidad, con Joaquín Prat y Patricia Pardo, quienes días antes mantuvieron un tenso rifirrafe cuando hablaban de otro asunto. "Es una cuestión de respeto. Si yo voy a visitar una mezquita, soy mujer y me obligan a cubrirme, pues lo tengo que hacer. Si voy a la catedral de Sevilla y tengo que observar unas normas de decoro, pues tendré que seguir las normas que me pone el recinto que me va a franquear o no el paso", comentó el presentador.

"Por cierto, el interior de la catedral no es una atracción turística, es un lugar de culto", añadió Joaquín Prat, que debatió con sus colaboradores, entre ellos Rocío Ramos-Paul, que defendió a la influencer, porque "va a la moda". "Prefiero que las niñas jóvenes se introduzcan dentro de la cultura y quiera entren en la catedral, aunque sea en top", dijo Supernanny.

Mientras ellos hablaban, Patricia Pardo permanecía en silencio de manera sospechosa. "¿Quieres intervenir tú, que eres tan combativa con estas cosas?", preguntó Joaquín Prat a su compañera. "Estaba aquí calladita en mi sitio, porque al final siempre acaba la historia con que discuto contigo. Da igual lo que diga", comenzó la copresentadora del programa de Telecinco.

"Sí quería decir algo con respecto a esta chica, que es obvio y la gente en casa ya sabe lo que pienso, pero como todas nuestras intervenciones acaban como 'La bronca entre Joaquín Prat y Patricia Pardo' y es mentira, pues prefiero estar callada", se quejó Pardo después de ver los titulares que suscitó su desencuentro con Prat del día anterior. "La gente en casa ya sabe lo que opino de esta señora. Me tiran de la lengua para que me cabree", añadió Pardo, que se resistió a entrar al trapo para no dar pie a otra bronca.