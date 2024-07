Sofía Cristo, tajante tras la demanda de Bárbara Rey a Ángel Cristo Jr: "Ya no forma parte de nuestra vida"

Sofia Cristo ha reaccionado este jueves al desaire de Ángel Cristo Jr tras la demanda que interpuso Bárbara Rey a su primogénito hace una semana por robo y premeditación. Así las cosas, la hija de la ex vedette ha manifestado, de manera muy tajante, que no quiere tener ningún vínculo con su hermano.

"¿Qué te voy a contar? Es que es tremendo. Lo miro y es como si no fuese mi hermano, no hay por donde cogerlo" ha comenzando diciendo la DJ en Espejo Público al ver la reacción del novio de Ana Herminia. Asimismo, la ex concursante de Secret Story ha sentenciado: "No sabe ni hacer una gracia, pero me alegro que se lo tome a cachondeo, ya se verá sentado delante de un juez".

Sofía Cristo, que junto a Bárbara Rey lleva con esta batalla mediática desde que el pasado mes de noviembre, ha sentenciado que no tiene nada que ver con su hermano y que no quiere guardar ningún tipo de vínculo con él. "No parece mi hermano, no tengo nada que ver con él. No quiero ningún vínculo y me siento liberada. A veces tienes que aprender que la familia no te hace bien, que tiene un porcentaje de maldad muy elevado y que te lo tienes que quitar del medio", ha manifestado.

Asimismo, Sofía ha aclarado que tanto ella como su madre no eran capaces de desvincularse de Ángel Cristo por apego. "No le hemos quitado nosotras. Se ha quitado él porque nosotras no éramos capaces por el apego, pero el universo ha hecho que nos despeguemos de esta pesadilla", ha asegurado.

Antes de finalizar su intervención, la DJ ha señalado que Bárbara siempre ha sobreprotegido a Ángel Cristo. "Lo sobreprotegido siempre, ha sido el niño mimado, pero ya no forma parte de nuestra vida", ha concluido.

La reacción de Ángel Cristo Jr. a la demanda de su madre Bárbara Rey

Ángel Cristo Jr ha reaccionado a la demanda de Bárbara Rey con mucha ironía. "Me voy a revisar dos guitarras que tengo que ensayar con mi grupo. Todas las respuestas están en mis entrevistas. Que vean mis programas porque todas las dudas saldrán respuestas, lo que pasa es que la gente no presta atención o no las ha visto", ha respondido el hermano de Sofía Cristo cuando le han preguntado si está preocupado por la demanda que le ha interpuesto su madre.

Asimismo, antes de irse en su coche, Ángel Cristo Jr. ha bromeado con la reportera: "¡Que te muerdo el micro!", ha señalado.