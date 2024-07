Sofía Cristo habla sobre su nueva ilusión: "Me están dando mucho cariño"

Sofía Cristo tiene un remedio para su guerra mediática con Ángel Cristo Jr. En plena batalla de acusaciones con su hermano, la hija de Bárbara Rey ha encontrado un apoyo, tal y como reveló este miércoles Omar Suárez. Y es que, al parecer, la nueva ilusión de la DJ es una bailarina que trabaja con Chanel. Así las cosas, Sofía Cristo ha reaccionado este jueves a estas nuevas informaciones sobre su faceta sentimental.

"Últimamente me están dando mucho cariño. Soy una mujer libre y adulta. En el momento que yo sienta que realmente tenga una relación seria con alguien y que es la persona definitiva no tendré ningún problema en compartirlo", ha aclarado este jueves Sofía Cristo en Espejo Público.

Sobre el perfil de su nueva ilusión, Sofía no ha entrado en detalles. Solo ha recalcado que es buena persona y ha asegurado que si en algún momento se formaliza la relación, no tendrá ningún problema en compartirlo. "No voy a hablar del perfil de la persona que me está dando cariño. Simplemente tengo una buena amistad con una persona, que es maravillosa. Es una tía estupenda, el tiempo dirá", ha sentenciado.

Este supuesto nuevo romance llega como un soplo de aire fresco para la hija de la ex vedette. Hace unas semanas, Sofía Cristo rompió a llorar en el espacio de Antena 3 donde trabaja por la exclusiva de Ángel Cristo Jr cargando contra Bárbara Rey. "Le perdonaré cuando esté muerto, como a mi padre", sentenció.