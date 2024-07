Este miércoles, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acudía al programa de Risto Mejide, Todo es mentira, en el que colabora desde 2021. Sin embargo, la que fuera dirigente del PP ha sufrido un inesperado percance que le ha obligado a vendarse el tobillo con una servilleta.

Sobre la lesión de la expolítica, Marta Flich bromeaba, comparándola con la estrepitosa caída que sufrió Álvaro Morata tras el final del encuentro entre España y Francia: "También está con hielo porque se ha caído, pero está bien". "Si la veis que está un poco cuqui es porque está drogada", apuntaba Virginia Riezu, entre risas.

Era la propia Aguirre quien explicaba lo sucedido: "Me han puesto una infiltración porque tengo una cosa que se llama trocánter y me han puesto una inyección con ibuprofeno. Se me ha dormido la pierna y por eso me he caído, pero bueno, estoy bien".

La expresidenta madrileña estaba bien, porque levantaba la pierna con total flexibilidad para ponerla encima de la mesa del plató y mostrar cómo había improvisado una venda con una servilleta para protegerse el tobillo tras la caída. Ante este gesto, Riezu le soltaba con sorna: "¿Qué pierna es? La izquierda, ¿no? Lo sospechaba. La derecha va perfecta, pero la izquierda la tiene...".

Sin embargo, no fue el único percance que sufrió la expolítica. Cunado quiso referirse a Javier Aroca, Aguirre se olvidó de su nombre por completo: "Vamos a ver, dice... ¿cómo te llamas tú perdona? (...) Carlos, ¿no?", preguntó ella antes de que saltara Marta Flich a corregirla. "¡Cómo que Carlos Aroca! Si os conocéis hace un montón".