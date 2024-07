Carmen Lomana, sin piedad contra Bertín Osborne: "Si Gaby fuera una niña española y pija, ¿le habría tratado igual?"

En pleno proceso judicial por la paternidad del hijo de Gabriela Guillen, Bertín Osborne ya ha recibido la citación por parte del juzgado para someterse a las pruebas de ADN, concretamente en la semana del 15 al 22 de julio. Según Beatriz Cortázar, el magistrado de Sevilla que lleva el caso le ha ofrecido al cantante varias fechas a elegir, todas ellas comprendidas en las fechas señaladas. Sin embargo, es posible que no veamos al cantante entrando en el Instituto Toxicológico de Sevilla. ¿El motivo? "No se va a realizar la prueba, no se va a presentar", señaló Pilar Vidal. Ante esta situación, Carmen Lomana ha cargado sin piedad contra el ex de Fabiola Martínez, asegurando que si Gaby fuera de otra clase social, Bertín no le habría tratado así.

"Bertín, todos sabemos que es de una familia de clase alta. ¿Por qué no hace estas cosas con las mujeres de su clase social?", ha sentenciado la socialité este jueves en Espejo Público.

Ante el asombro de los colaboradores por las polémicas declaraciones de Lomana, la viuda de Guillermo Capdevila no se ha quedado ahí y ha seguido cargando contra el presentador. "Si Bertín hubiera dejado embarazada a una novia suya, la típica niña mona pija de Sevilla o de Jérez, ¿le hubiese tratado así?. Gaby es una chica que no es española, es inmigrante y está en condiciones de inferioridad en muchas cosas", ha manifestado Lomana.

Tras los dardos de Carmen Lomana hacia Bertín Osborne, Susanna Griso le ha preguntado a la colaboradora si aprecia algo de clasismo en esta 'relación'. Así las cosas, Lomana ha sentenciado: "Hasta cierto punto, no sé si lo ha hecho dándose cuenta. Pero insisto, ¿a una mujer de su clase no la hubiese tratado así?".