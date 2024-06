Famosos Carmen Lomana baja la cabeza ante Isabel Preysler y entierra el hacha de guerra: "Está estupenda"

Durante estas semanas, Carmen Lomana ha cambiado su enfrentamiento con Ágatha Ruiz de la Prada por Isabel Preysler y es que las declaraciones que hace cuando los medios le preguntaban sobre ellas siempre son súper sonadas y causan un revuelo mediático que la sitúa en una de las grandes protagonistas.

Hace unos días pudimos hablar con Carmen y nos explicó el porqué de su ausencia en los Premios Elle a los que sí acudió Preysler. Después de que se comentara que no quería coincidir con ella, la socialité nos ha explicado: "¿Qué voy a tener miedo? Ni que fuera el coco, yo no sabía que iba a ir ella. ¿Cómo va a ser por ella? Jamás. Pues ni por ella ni por nadie".

Con ganas de acabar con esta polémica que se ha creado alrededor de ellas, Carmen nos comentaba que "la veo muy bien, está estupenda" y que parece que están enfrentadas porque "a veces digo bromas y cosas así, pero... No tengo absolutamente nada contra ella. Me preguntéis todo el tiempo. Es que no hay nada que decir, o sea, nada".

Por otro lado, Lomana aprovechó la ocasión para darle la enhorabuena a Anabel Pantoja por su embarazo: "Un embarazo no es una enfermedad, y tendrá más ganas de bailar que nunca. Es muy cariñosa, muy simpática, y una niña muy buena, eso es lo que me transmite".

En cuanto a cómo ve a Isabel Pantoja, Carmen nos aseguraba: "La he visto mejor que nunca. Con una energía feliz, divertida, alegre, fenomenal. Fíjate que ella era... Me cambio de vestido continuamente, pues no, o sea, con el mismo, como que no le preocupa, lo único que le preocupa es cantar bien, dárselo todo a su público. Me gustó mucho porque está feliz, está viviendo un momento muy bueno y me alegro porque ella está bien".