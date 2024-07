Bertín Osborne ya tiene fecha para realizar las pruebas de paternidad pero avisan: "No se va a presentar"

El proceso judicial por la paternidad del hijo de Gabriela Guillén sigue su curso. A pesar del reconocimiento público de Bertín Osborne, el cantante ha recibido la citación por parte del juzgado para someterse a las pruebas de ADN, concretamente en la semana del 15 al 22 de julio. Según Beatriz Cortázar, el magistrado de Sevilla que lleva el caso le ha ofrecido varias fechas a elegir, comprendidas todas en esa semana, para que acuda a un centro oficial a depositar sus muestras. La modelo paraguaya y el niño ya lo hicieron hace unos días en Madrid.

Sin embargo, es posible que no veamos al cantante entrando en el Instituto Toxicológico de Sevilla. ¿El motivo? "No se va a realizar la prueba, no se va a presentar", ha dicho Pilar Vidal. Así se lo ha aconsejado su abogado tras presentar un escrito en el juzgado reconociendo la paternidad del niño y solicitando la suspensión del procedimiento.

La relación entre Bertín y Gabriela y el inesperado embarazo de ella fue una de las noticias más impactantes del 2023. La historia se complicó cuando él se desentendió de la situación, puso en duda la paternidad del niño y rompió toda relación con la empresaria: "Yo he decidido que no quiero ser padre, no me toca", dijo en unas polémicas declaraciones el mismo día que nació el bebé. El pasado mes de junio, arrepentido, lanzó un comunicado entonando el 'mea culpa': "Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo", aseguró.

Sin embargo, la demanda de paternidad por parte de Gabriela ya había sido admitida en el juzgado y el procedimiento, a pesar del reconocimiento de Bertín, no se ha interrumpido. El cambio de actitud del intérprete de Noches de San Juan ha servido para acercar posturas con su ex y allanar el camino para un futuro encuentro familiar. El Turronero, muy amigo de ambos, ha intervenido para conseguir este final feliz.

La gira musical, en el aire

El escándalo ha pasado factura a Bertín, cuya imagen se ha visto muy perjudicada por las circunstancias. Comenzó una gira musical a comienzos del verano pero la venta de localidades no está cumpliendo con las expectativas. Esto, unido a los problemas de salud que arrastra el cantante desde hace meses, le ha obligado a cancelar algunas de sus citas.

El pasado 2 de julio, saltaron las alarmas: "Estoy preocupado, vuelvo a sentirme raro. Había repuntado y ahora no estoy bien", le confesó el artista a Paloma García Pelayo. Aseguró la periodista que Bertín no se encontraba bien, que estaba sin voz y que tenía una cita médica para estudiar los motivos. A sus 69 años, Bertín se contagió de Covid en enero y volvió a reinfectarse dos meses después. Los síntomas persistían y acudió a una clínica especializada en Córdoba para reforzar su sistema inmunitario: "Me están poniendo vitaminas, minerales... Tengo que cuidarme. Me han recomendado tranquilidad y descanso", dijo entonces. Refugiado en su finca sevillana, fueron sus hijas las que daban noticias de su padre: "Se le ha enquistado la enfermedad, es algo fastidioso y está flojillo".