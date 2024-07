TVE arranca la maquinaria del Benidorm Fest 2025: fechas de la próxima edición y las grandes novedades del festival

La maquinaria del Benidorm Fest está de nuevo en marcha. El festival, que se ha consolidado como uno de los grandes eventos de TVE, prepara su cuarta edición para comienzos del próximo año. La nueva edición celebrará sus semifinales los días 28 y 30 de enero, mientras que la final del certamen tendrá lugar el 1 de febrero. El ganador, como es habitual, representará a España en Eurovisión 2025 en Suiza.

El Benidorm Fest incorporará algunas novedades encaminadas a que aumente la emoción durante las galas, especialmente en la final. En este sentido, en las semifinales los presentadores anunciarán qué candidatos pasan al último programa, pero no se dará a conocer su resultado -número de votos y posición en el ranking- para que el público no sepa quién es el que más apoyo ha recibido en cada una de las dos cribas. La idea es que la final no se convierta en un duelo entre el ganador de la primera semifinal y el vencedor de la segunda.

Esta medida "se adopta para dar igualdad de punto de partida de cara a esa final", ha indicado la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre. "Seguro que es mucho más apasionante el llegar a la final sin saber donde está cada uno situado", ha asegurado durante la presentación del Benidorm Fest.

Por otra parte, la nueva edición el certamen ha incorporado a la cantante y productora Beatriz Luengo a su equipo de asesores, de forma que se suma a Rayden, Pablo Cebrián y Tony Sánchez-Ohlsson. Hay que recordar que Luengo ya estuvo vinculada al Benidorm Fest este mismo año, puesto que fue portavoz del jurado en su entrega más reciente, cuando ganó Nebulossa con la canción Zorra.

En solo cuatro años, el Benidorm Fest se ha convertido en una marca muy potente de TVE y en un certamen cuyo peso que va más allá del concurso y Eurovisión. En este sentido, muchos de los participantes siguen ligados a RTVE después de pasar por Benidorm a través de otros proyectos. Se trata de "ensanchar el festival", en palabras de Eizaguirre. En este sentido, la canción de candidatos como Miss Cafeina es la de La Vuelta a España, la de Almácor es la de la Eurocopa y la de Marlena la de los Juegos Olímpicos.

El Benidorm Fest, que ha sellado un acuerdo de colaboración con el Festival Viña del Mar, permite "conectar con nuevas audiencias" a través de la música, al tiempo que ponen "en valor a la industria creativa" española, ha dicho Concepción Cascajosa, presidenta de RTVE. El alcalde de Benidorm ha remarcado la "gran apuesta por la música" y la importancia del certamen como "herramienta promocional" de la ciudad costera. "Con este Benidorm Fest hemos visto toda una nueva vía de brillar, de enseñarnos al mundo y de abrir los brazos", ha destacado, por su parte, el presidente valenciano, Carlos Mazón.