Monumental rajada de Iker Jiménez por el programa que le han "fulminado": "Igual me meto en un lío, pero estoy harto"

"Son tiempos complicados para comunicar", según Iker Jiménez, "aunque hay quien me dice que no me queje tanto de libertad de expresión, porque tengo dos programas en televisión". El presentador ha querido analizar los problemas que tiene en algunas plataformas de streaming, como Youtube, frente a la tranquilidad con la que trabaja en Cuarto Milenio y Horizonte, de Cuatro. "Igual me meto en líos", dijo este domingo en el espacio que presenta, antes de comentar esta "rareza alucinante".

"Muchos me dicen que para tener auténtica libertad debo irme a Youtube", expuso el presentador de Mediaset, que también cuelga producciones en esta plataforma, aunque ahí "no dejan de quitarnos programas". "Te quedas diciendo ¿y esta es la cacareada libertad de las redes? Pues vaya", lamentó sobre los impedimentos que ha tenido con algunos de los espacios que ha subido a este servicio online.

"El último programa que nos han fulminado llevaba un millón y medio de reproducciones", protesta. "Era un programa que se llamaba 'Los que no creen' donde entrevistaba a varias personas que no creían en las vacunas del Covid, pero es que esa opinión hay que darla, aunque luego alguien nos llame negacionistas", comentó el presentador, que aprovechó para referirse así, como "negacionistas", a los que no dieron importancia a esta pandemia cuando él sí lo hizo, antes del estado de alarma en marzo de 2020.

"Y coge la plataforma y te lo quita, no sé por qué, imagino que porque mucha gente lo ha denunciado", criticó Jiménez por ser víctima de esa "robotización" del mencionado sistema. "Esto no pasa en la televisión, no te eliminan un programa entero", recordó. "Son varios programas los que me han quitado y estoy harto porque no sé de qué depende", dijo, al mismo tiempo que comentó que se sentía "indefenso". "Me llevo unos cabreos que no se puede usted imaginar".