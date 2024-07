Marta Riesco no olvida: "Jorge Javier Vázquez me ha hecho muchísimo daño, el peor momento que he vivido"

Marta Riesco ha vuelto a televisión como nueva reportera de Ni que fuéramos Shhh, un programa que realiza el mismo equipo, y con los mismos colaboradores, que se encargaba de Sálvame. Allí, cuando era novia de Antonio David, recibió numerosas críticas, entre ellas las de Jorge Javier Vázquez, que fue muy duro con ella.

Marta Riesco no olvida aquellas palabras del presentador, cuando arremetía contra ella desde el programa que Telecinco emitía por las tardes. "Es una persona que me ha hecho muchísimo daño. Quitando el fallecimiento de mis abuelos, el peor momento que yo he vivido, creo que en mi vida, fue el monólogo de Jorge Javier insultándome y pidiendo mi despido", explica Riesco en declaraciones a Mundo deportivo.

La reportera, que ahora trabaja para los responsables de Sálvame, reconoce la valía profesional de Jorge Javier, aunque sigue dolida por los ataques personales. "Como profesional es el mejor. El mejor. No tiene rival. Da igual el formato, da igual lo que haga", admite. "Es la inteligencia más absoluta en televisión. Y como profesional es una persona a la que admiro plenamente. Ahora, a nivel personal, a mí me ha hecho muchísimo daño. Me dejaron de mentirosa cuando sabían que no había mentido. Y no lo puedo olvidar".

Riesco no ha vuelto a hablar con Jorge Javier Vázquez desde aquellos convulsos momentos, pero no descarta entablar una conversación para solucionar cuentas pendientes. "Yo tendría una conversación con él, pero ya no desde el rencor. No necesito que me pidan perdón, necesito que aprendan de eso", indica. "Podéis tener un odio increíble hacia quien era mi pareja, pero yo no tenía la culpa. Era una chica que se había enamorado, por desgracia para mí", añade Riesco. "Simplemente continué con mi pareja, a la que en ese momento creía", dice sobre Antonio David.