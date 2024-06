Marta Riesco, enamorada de un concursante de 'La Voz': "Lo conocí hace dos semanas"

Después de la tormenta viene la calma, y un claro ejemplo de ello es el renacer televisivo de Marta Riesco. La periodista ha retomado su trabajo como reportera tras su despido de Telecinco y ahora forma parte de la plantilla de Ni que fuéramos Shhh. Y eso no es todo, ya que el plano sentimental también le sonríe.

Unas horas después de abordar a preguntas a Olga Moreno en el aeropuerto de Barajas, donde la exmujer de Antonio David Flores se preparaba para volar a Honduras, la comunicadora se pasó por su perfil de Instagram para agradecer las felicitaciones de sus seguidores y, ya de paso, para contar que está "enamorada".

Riesco explicó que está conociendo al Alejandro Caraza, exconcursante de La Voz. Coincidieron hace dos semanas después de que él le propusiera protagonizar su próximo videoclip y, tras su encuentro, saltaron chispas. "Es una persona maravillosa, increíble, guapo, talentoso, buena gente, me hace reír, disfruto con él, de su compañía, de las conversaciones...", contó la joven.

A la reportera le hizo ilusión recibir la petición del artista para trabajar con él, ya que unos días antes ella había reaccionado a un vídeo suyo en Instagram. Y este entusiasmo aumentó cuando, al verse las caras por primera vez, ella se quedó prendida de él. "Le escribí a mi amiga Gema y le dije: 'Me he enamorado'". Después, tras rodar el vídeo, salieron juntos de fiesta por Sevilla. Desde entonces no han parado de hablar.

"Nos hemos contado la vida entera. Hemos hablado hasta las tantas de la mañana. Le he contado todo lo mío, lo bueno y lo malo, lo mejor... Le he contado lo importante que sois vosotros en las redes", afirmó Riesco, que, tras coincidir con él en Sevilla, le acogió unos días después en su casa de Madrid. El artista se desplazó hasta la capital española para acudir a un evento. La comunicadora no puede guardar mejores sensaciones.

"Como no he vivido cosas así, tan fáciles, te sorprende que alguien sea así. Porque a mí siempre me han ocultado. Conoces alguien así y piensas: '¿dónde está el truco?'", reconoció la periodista, que ya prepara un próximo encuentro con el artista.

Puerta definitiva a Antonio David

Precisamente, más allá de trabajar como reportera en El programa de Ana Rosa, Marta Riesco ganó presencia en la pequeña pantalla por salir con Antonio David Flores. El excolaborador del extinto Sálvame -programa del que echaron tras las acusaciones de presunta violencia de género y vicaria contra Rocío Carrasco- inició una relación con ella cuando su matrimonio con Olga Moreno estaba en las últimas. No obstante, los novios rompieron en abril del pasado año tras una fuerte discusión. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida. Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías, Rocío Flores", comunicó en sus redes sociales la propia Riesco.

La pasada semana, en Ni que fuéramos Sssh, reconoció sentirse arrepentida por haber iniciado una relación con el malagueño, "lo peor que le había pasado" en su "vida". En los últimos meses se la relacionó con Cristian Suescun, aunque ella quitó hierro al asunto y dijo que simplemente se habían "divertido".